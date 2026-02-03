近畿大学経営学部（大阪府東大阪市）経営学科教授 古殿幸雄ゼミは、飲食店業を展開する株式会社トマトアンドアソシエイツ（兵庫県西宮市）と共同で、同社が運営するアメリカンダイニングレストラン「トマト&オニオン」のSNSにおけるプロモーション戦略を研究しています。1年間の取り組みの集大成として、企画立案や出演、構成、編集を学生が手がけたプロモーション動画を、令和8年（2026年）2月3日（火）から同社の公式SNS（Instagram、TikTok）にて公開します。【本件のポイント】●近畿大学経営学部生がアメリカンダイニングレストラン「トマト&オニオン」のプロモーション動画を制作●視聴者に楽しみながら「トマト&オニオン」のメニューに興味を持っていただく動画を企画●学生は、動画の企画立案から出演・編集までを担うことで、プロモーション戦略を実学で学ぶ【本件の内容】近畿大学経営学部の古殿ゼミと株式会社トマトアンドアソシエイツは、令和5年（2023年）4月から、産学連携の一環として、「Z世代・若年層を対象にしたオリジナルメニューの開発とそのプロモーション」をテーマに共同研究を行っています。令和6年（2024年）4月からは同社が運営するレストラン「トマト&オニオン」のブランド認知拡大をテーマに共同研究契約を締結し、SNSでの若年層向け動画コンテンツの発信に取り組み、「トマオニ診療所」と題したショートドラマ仕立ての動画を公開しました。令和7年度（2025年度）には、学生が企画立案した動画が「トマト&オニオン」の公式SNS（Instagram、TikTok）で6本公開されました。このたび、1年間の取り組みの集大成として、学生が企画立案だけでなく、出演・構成・編集を担当し、「トマト&オニオン」の店舗にて撮影を実施した新たなプロモーション動画を制作しました。完成した動画は、学生が「トマトチーム」と「オニオンチーム」の2チームに分かれて、「トマト&オニオン」のメニュー名を使ったゲームに挑戦する構成となっており、視聴者に楽しみながら「トマト&オニオン」のメニューに興味を持っていただく効果が期待できます。「トマト&オニオン」の公式SNS（Instagram、TikTok）で公開し、動画の再生回数やいいねの数を分析して効果測定を行う予定です。【動画公開】公開開始：令和8年（2026年）2月3日（火）19：00 予定公開場所：＜Instagram＞https://www.instagram.com/tomato.and.onion_official/reels/ ＜TikTok＞https://www.tiktok.com/@tomatoandonion_official制作 ：近畿大学経営学部経営学科 古殿幸雄ゼミ生 5人内容 ：①トマトチーム「爆弾ゲーム」：制限時間内にお題に沿った6つのメニュー名を答える ②オニオンチーム「聖徳太子ゲーム」：複数名が単語ごとに分けて 同時に発声した1つのメニュー名を当てる【代表学生コメント】経営学部商学科3年 日田愛望さん私たちは、「トマト&オニオン」の若者層への認知拡大と来店促進をめざしてプロモーション動画の制作を行っており、企画立案から編集までを自分たちで手がけました。私たちが感じた「トマト&オニオン」の魅力がつまった動画になっていますので、SNSを通してたくさんご覧いただけますと幸いです。【株式会社トマトアンドアソシエイツ】所在地 ：兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1-2 3F代表者 ：代表取締役社長 笹村啓介創業 ：昭和48年（1973年）3月事業内容 ：飲食店業従業員数 ：1,991人（パート・アルバイト含む）※令和7年（2025年）3月末時点資本金 ：8,000万円ホームページ：https://www.tomato-a.co.jp/【関連リンク】経営学部 経営学科 教授 古殿幸雄（コドノユキオ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1363-kodono-yukio.html経営学部https://www.kindai.ac.jp/business/