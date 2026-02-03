【先行登録開始】「知名度」や「条件」だけの就活構造を変える。隠れた優良企業特化型・新卒採用メディア「キャリエク」

yoake株式会社

[yoake株式会社（代表取締役：小田井 宏文）]は、知名度や条件偏重の就活市場に新たな選択肢を提案する、隠れた優良企業特化型の新卒採用メディア「キャリエク」を、2026年3月1日にリリース予定であることをお知らせいたします。（※開発状況によりリリース日が前後する可能性がございます）

これに伴い、本日より企業の先行登録（ウェイティングリスト）受付を開始いたします。リリース前にご契約いただいた企業様には、最大で2026年9月末まで掲載費が無料になる特別プランをご用意いたしました。

先行登録・お問い合わせフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfSWsOb9s9tBlHQWP83wHB4jCr3sznkI7eYWP8MzBfgjTdNw/viewform?usp=header

■ 背景：なぜ、就活で「ミスマッチ」がなくならないのか

現在の新卒採用市場には、学生と企業の双方にとって不幸な「構造的な問題」が存在しています。



1. 学生側の課題：比較軸を持てないまま、「偏差値就活」に陥る

社会経験のない学生にとって、数ある企業を比較・判断することは非常に困難です。その結果、「知名度」や「給与などの条件」といった分かりやすい指標に頼らざるを得なくなっています。 「他人の評価（知名度）」や「偏差値的な基準」で就職先を選んでしまうため、入社後に「自分の価値観とは違った」というミスマッチが必然的に発生しています。

2. 企業側の課題：どんなに良い会社でも、物理的に埋もれてしまう

大手ナビサイト等は掲載社数が膨大であり、どうしても「知名度のある企業」や「条件が良い大手」が上位表示され、目立つ構造になっています。 成長性や独自のカルチャーを持つ「隠れた優良企業」であっても、比較検討の土俵に上がる前に、学生の視界に入らず埋もれてしまっているのが現状です。

■ 「キャリエク」が提供する解決策

キャリエクは、こうした構造的な問題を解決するために設計された、「隠れた優良企業」のみを掲載する採用メディアです。知名度のある大手企業は掲載せず、中身で勝負できる企業だけを集めました。

最大の特徴は、独自の「15項目の評価システム」によるマッチング構造です。

自分の軸の発見とおすすめ企業学生の評価データが採用広報の改善に＜独自の仕組みとメリット＞【1】学生：15項目の評価で「自分の軸」を発見できる

学生は、企業の動画・記事・画像を閲覧し、「働き方」「キャリア」「カルチャー」など15の項目ごとに企業を評価（いいね/イマイチ）します。

軸の可視化： 項目ごとに評価を行うプロセスを通じて、「自分は何を重視しているのか（選社軸）」が明確になります。

レコメンド機能： 自身の評価傾向に合致した企業が自動でレコメンドされるため、知名度はなくとも「自分に合う企業」との納得感のある出会いが生まれます。

【2】企業：多角的な情報発信と、評価データの回収

テキストだけでなく、動画や画像を駆使して自社の魅力を多角的に発信できます。

埋もれない： 比較対象は同様の優良企業のみ。大手企業が存在しないため、知名度バイアスなくフラットに見てもらえます。

採用広報の改善： 学生がどの項目を高く評価し、どこで興味を失ったかという「本音データ」が蓄積されます。感覚ではなくデータに基づき、学生に刺さる訴求へと改善が可能です。

■ コンセプトとビジョン

キャリエクは単なるマッチングツールではありません。私たちが実現したいのは、就職活動における価値観の転換と、既存構造の変革です。

コンセプト：「あなたの生き方が、活きる場所」

キャリアとは、ただの「職歴」や「スキルの記録」ではありません。 その人が、どう生きていきたいか。その「生き方」そのものです。

人生の多くの時間を費やすからこそ、生活のためにただ時間を切り売りする場ではなく、 その人の個性や強みが発揮される「活きる場所」であるべきだと、私たちは考えます。

偏差値や条件だけで選ぶのではなく、 「この会社なら、自分らしくいられる」という本質的な相性で選ぶこと。 それは、働く人が人間らしく「生きる」ための重要な選択であり、 結果として、企業の強い組織づくりにも貢献するはずです。

私たちは、一人ひとりの「生き方」が、 社会の中で正しく「活きる」場所との出会いを創出します。

ビジョン：「知名度ではなく、企業の個性や強みで選ばれる社会の実現」

私たちが挑むのは、「知名度がなければ選択肢にすら入らない」という、歪んだ就活構造そのものの破壊です。

名前は知られていなくても、誰かにとっての「最高の会社」がある。 構造的なハンデを取り払い、企業の「個性」と「強み」が正しく評価され、本質的な相性で選ばれる社会を実現します。

私たちが目指すのは、「他人の評価」ではなく「自分の意思」でキャリアを選べる社会です。 学生が自身の軸を持って意思決定し、企業がその個性を正しく評価される。 双方の理解が深まった状態で入社することで、入社後のギャップを減らし、豊かな「働く」を実現する一助となりたいと考えています。

■ 先行お申込みキャンペーンについて

サービス開始に伴い、初期掲載企業様を募集いたします。 まずは「学生に見つけてもらう状態」を作るため、以下の無料掲載プランをご用意しました。

キャンペーン内容【キャンペーン内容】

2月末までのお申込み： 2026年9月末まで掲載無料

3月中のお申込み： 2026年6月末まで掲載無料

【本期間中の機能について】

本期間は、学生の利用データを蓄積し、マッチング精度を高めることを目的としているため、「エントリー機能（直接応募）」は非表示となります。 まずはコストをかけずに、自社の魅力がどのような学生に刺さるのかを確認し、採用広報の改善や認知形成にお役立てください。

（※有料プランへの切り替えでエントリー機能の利用も可能です）

■ お問い合わせ・先行お申し込み

「知名度競争ではなく、自社の魅力で採用したい」とお考えの企業の皆様。 まずは、下記のフォームよりお問い合わせください。

問い合わせフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfSWsOb9s9tBlHQWP83wHB4jCr3sznkI7eYWP8MzBfgjTdNw/viewform?usp=header

先行受付期間： 2026年2月3日～