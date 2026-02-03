ENEOS Power、京セラの蓄電池定額サービスを活用したキャンペーン実施

ENEOS Power株式会社（以下、ENEOS Power）は、京セラ株式会社（以下、京セラ）が提供する蓄電池定額サービス「HOUSmile_e」（以下、「ハウスマイルe」）を活用した「太陽光まるごと活用！卒FIT蓄電池導入キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を2026年2月3日（火）から実施しますので、お知らせいたします。

本キャンペーンでは、京セラの「ハウスマイルe」蓄電池プランを新規にお申し込みいただいたお客さまが、あわせて「ENEOSでんき東京自家消費応援プラン」、「ENEOS太陽光買取サービス」に新規にお申し込みいただいた場合※1に、特典として、ENEOSでんきの基本料金が1年間無料となります。

●キャンペーンサイトはこちら https://www.eneos-power.co.jp/denki/battery/

※1 「ENEOSでんき東京自家消費応援プラン」、「ENEOS太陽光買取サービス」は既にご契約中の方も対象となります。適用条件および詳細については、キャンペーンサイト、次々ページ＜キャンペーン詳細＞欄をご確認ください。

また、同日2月3日（火）より、「ENEOSでんき東京自家消費応援プラン」の付帯特約として「蓄電池制御特約」（以下、本特約）の提供※2を開始いたします。

本特約は、太陽光で発電した電力をおもにご家庭で使用（自家消費）されるお客さまを対象に、家庭用蓄電池等分散型電源の制御による電力の安定供給と社会全体のエネルギーコスト削減を目的として展開するものです。本特約の需給調整を担う蓄電システムとして、長寿命で安全性が高く、また通信機能を備え外部からの制御に対応している、京セラの蓄電システム「Enerezza® Plus」（エネレッツァ プラス）を活用いたします。

※2 2026年以降、ENEOS Powerはお客さまが導入された蓄電池を用いて各種電力市場へ参入するとともに、市場活用時や需給逼迫時に遠隔制御する事で得た市場収益の一部をお客さまへ還元するサービスの展開を検討しています。

ENEOS Power と京セラは、両社のサービスを通じて家庭用蓄電池を活用した需給調整の取り組みを推進することで、再生可能エネルギーの有効活用と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

●「ハウスマイルe」とは

毎月定額料金をお支払いいただくことで、京セラの長寿命・高安全性を実現したクレイ型リチウムイオン蓄電システム「Enerezza®」を初期費用無しで導入いただける蓄電池定額サービスです。

毎月の定額料金は、お客さまのニーズに合わせて３つのプランからお選びいただけます。契約期間 （15年）終了後は、蓄電システムはお客さまに無償譲渡されます。

卒FITを迎えたご家庭における自家消費ニーズや、災害時等の停電対策といったレジリエンス需要に対応するサービスです。

「Enerezza® Plus」

「ハウスマイルe」の詳しい内容は、専用ホームページをご覧ください。

https://www.kyocera.co.jp/prdct/energy/housmile_e/index.html

＜キャンペーン詳細＞

「ENEOSでんき」の詳しい内容は、専用ホームページをご覧ください。

https://www.eneos-power.co.jp/denki/

※「HOUSmile」、「Enerezza」、「エネレッツァ」は京セラ株式会社の登録商標です。