株式会社プロ・フィールド（本社：東京都中央区、代表取締役：車 陸昭）が提供する、美容クリニック向けクラウド型電子カルテ「ACUSIS Cloud（アクシスクラウド）」は、株式会社ソラリウム（本社：東京都港区、代表取締役：中山 詩文）が提供する、LINEで予約から決済まで完結するオンライン診療システム「Medibot（メディボット）」とシステム連携を開始しました。

本連携により、LINE経由の予約情報からオンライン診療、カルテ管理までをシームレスに統合。自由診療・美容クリニックにおける業務効率の劇的な向上と、患者様のLTV（顧客生涯価値）を高めるストレスフリーな受診体験を同時に実現します。

■ 連携の背景

近年、美容医療・自由診療クリニックにおいて、集患や患者対応の要としてLINEの活用が不可欠となっています。一方で、LINEで受け付けた予約情報を手作業で電子カルテへ転記する運用が一般的であり、現場では以下の課題が深刻化していました。

事務作業の肥大化： 予約のたびに発生する転記作業がスタッフの負担に。

ヒューマンエラーのリスク： 入力ミスや予約漏れによるクレーム・機会損失。

接客クオリティの低下： 事務作業に追われ、患者様へのきめ細やかな対応が疎かに。

こうした現場の痛みを解決するため、自由診療特化型カルテ「ACUSIS Cloud」と、LINEマーケティングに強い「Medibot」がタッグを組み、情報管理の分断を解消。クリニック運営をよりスマートかつ高収益な体質へと変革します。

■ 本連携で実現する「3つの革新」

本連携により、ACUSIS Cloudをご利用のクリニック様は、以下の圧倒的な利便性を享受いただけます。

1. 予約情報の自動同期で「予約漏れゼロ」へLINEで取得した予約情報は、リアルタイムでACUSIS Cloudのスケジュールに反映されます。ダブルブッキングを防ぐだけでなく、24時間365日、機械的なミスを排除した確実な予約管理を可能にします。

2. 事務工数の大幅削減と、付加価値の高い接客の実現予約内容の転記作業が一切不要になります。これにより削減された膨大な事務時間は、カウンセリングや施術、ホスピタリティの向上といった「人間にしかできない付加価値の高い業務」へシフトでき、患者満足度の向上に直結します。

3. LINEひとつで完結する「究極のシームレス体験」患者様は使い慣れたLINEひとつで、予約・問診・オンライン診療・決済までをスムーズに完結。クリニック側はこれらすべての動線をACUSIS Cloud上で一元管理できるため、デジタル慣れした現代の患者様にとって「選ばれるクリニック」としての差別化を強力に後押しします。

■ ACUSIS Cloud（アクシスクラウド）について

「ACUSIS Cloud」は、自由診療・美容クリニックの経営を支えるクラウド型電子カルテです。 LINE公式アカウント連携、同意書・問診票のペーパーレス化、SMS予約確認、自動精算機連携など、クリニック運営をデジタルで最適化する機能を網羅。保険診療にも対応しており、ハイブリッドな診療形態にも柔軟に適応します。

URL： https://www.profield.co.jp/acusis/

■ Medibot（メディボット）について

「Medibot」は、LINE上で予約・問診・オンライン診療・決済までを一気通貫で提供するクリニック特化型SaaSです。患者様の離脱を防ぐ直感的なUIと、医療現場のニーズを捉えた管理機能により、自由診療クリニックを中心に導入が急拡大しています。

URL： https://medibot.biz/