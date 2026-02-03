【新業態誕生】今、食べるべき！話題の「溺れるスープスパ」とピザ食べ放題の新グルメスポット『CRAFT CHEESE MARKET』が神戸三宮に2月5日(木)NEW OPEN！

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建）は、2026年2月5日(木)に『CRAFT CHEESE MARKET』を神戸三宮にグランドオープンいたします。個室でゆったりくつろげる空間で、看板メニュー「溺れるスープスパ」や「ぱっかーんオムライス」、大人気の食べ放題を楽しめるお店です。

心地よい空間で多彩な楽しみ方！解放感のあるテーブル席と落ち着ける個室を完備。

カフェ利用でのひと息はもちろん、お酒と一緒に楽しむお食事会や大人数での宴会にも最適です。

見た目も味も楽しい演出にこだわった料理

看板メニューの「スープスパ」の他、話題の「ぱっかーんオムライス」は、ナイフで切ると中身が完成する演出で、思わず動画や写真を撮りたくなるワクワク感を体験できます。

さらに、器の外まで溢れんばかりのチーズと溶岩のようなミートソースが迫力満点の「溶岩チーズハンバーグミートパスタ」、カットした瞬間にチーズが溢れ出す「シカゴピザ」など、思わず動画や写真を撮りたくなる演出にこだわった料理をご提供いたします。

一口で、沼。『溺れるスープスパ』

看板メニューの「スープスパ」は、濃厚スープにパスタが絡みつく、一口でハマる“沼系”スープスパ。

クリーム系・トマト系・オイル系など全8種のラインナップは、旨み・香り・コクが重なり、中毒級の美味しさ。さらに、旨みを爆上げさせる「追い粉チーズ」の背徳アレンジも必見！残ったスープはガーリックトーストやバゲットに浸して、最後の一滴まで“沼落ち必至”で楽しめます。

「濃厚ロゼクリーム」1,518円（税込）

一口で、沼。“溺れるスープスパ”の看板、スープが主役の濃厚ロゼ。トマトの旨みとクリームのコクを濃厚にまとめた、溺れるスープスパの看板メニュー。麺に絡むロゼスープを最後の一滴まで飲み干して。

「ピリ辛チョリソーのアラビアータ」1,298円（税込）

ピリ辛なチョリソーとトマトの旨みが絡む刺激系。汗かくほど旨い、飲み干し必至のアラビアータ。

「炙りモッツァレラチーズトマト」1,408円（税込）

香ばしく炙ったモッツァレラが主役。濃厚トマトにとろけるチーズが重なって、背徳感MAXの一杯。

「クリーミーカルボナーラ」1,375円（税込）

卵のコクとチーズの旨みが溶け込む、クリーミーな“飲める”カルボ。

「トリュフクリーム」1,408円（税込）

トリュフがふわっと立ち上がる贅沢クリーム。濃厚なのに上品、スープが止まらない。

「ブラックペペ」1,298円（税込）

ガツンと黒胡椒が効いたキレ味スープスパ。濃厚なのに締まる、クセになる大人のペペロン。

「旨味ボンゴレ」1,342円（税込）

あさりの出汁がしみ渡る、旨み直球のボンゴレ。スープの一滴まで貝の余韻が続く。

「長ネギと蒸し鶏の和風ペペロンチーノ」1,408円（税込）

和の食材のやさしい旨みを生かしたペペロン。濃厚でも食べ疲れしない。

旨みに溺れる、食べ放題プラン。【溺れるスープスパ+シカゴピザ+定番ピッツア食べ放題】2,178円（税込）120分制（Food L.O.45分前）

チーズと旨みの海に溺れる。

今話題の中毒系「溺れるスープスパ8種」に、溢れ出す濃厚チーズが自慢の「シカゴピザ3種」、さらに王道の美味しさが人気の「定番ピッツァ5種」がすべて食べ放題で楽しめる贅沢プラン！さらに、スープスパと相性抜群の「バゲット」、気軽につまめる「チェダーチーズポテトフライ」も食べ放題でご用意しております。気分に合わせて楽しめる幅広いラインナップはお腹いっぱい、大満足間違いなし！

＜食べ放題メニュー＞

■溺れるスープスパ（全8種）

濃厚ロゼクリーム

ピリ辛チョリソーのアラビアータ

炙りモッツァレラチーズトマト

クリーミーカルボナーラ

トリュフクリーム

ブラックペペ

旨味ボンゴレ

長ネギと蒸し鶏の和風ペペロンチーノ

■シカゴピザ（全3種）

シカゴピザ WHITE（オリジナル）

シカゴピザ BLACK（イカスミ）

シカゴピザ PINK（ビーツ）

■ピッツァ（全5種）

マルゲリータ

クワトロフォルマッジ

コーンマヨピザ

カニマヨピザ

明太マヨベーコンピザ

■サイドメニュー（全2種）

チェダーチーズポテト

フライソースのお供に 厚切りバゲット

〈注意事項〉

■先着3組様限定(※先着を超えた場合は店舗よりご連絡いたします。）

■120分制(※L.O.45分前)

■席料＋1drink制

■＋1,000円(税込)で「プレミアム飲み放題」も追加OK！(※L.O.30分前)

【溺れるスープスパ+定番ピッツア食べ放題】1,738円（税込）90分制（L.O.30分前）

スープに浸って、ピッツァで満たす。

今話題の中毒系「溺れるスープスパ8種」と、王道の美味しさが人気の「定番ピッツァ5種」を気軽に楽しめる食べ放題プラン。さらに、スープスパと相性抜群の「バゲット」、気軽につまめる「チェダーチーズポテトフライ」も食べ放題でご用意しております。

＜食べ放題メニュー＞

■溺れるスープスパ（全8種）

濃厚ロゼクリーム

ピリ辛チョリソーのアラビアータ

炙りモッツァレラチーズトマト

クリーミーカルボナーラ

トリュフクリーム

ブラックペペ

旨味ボンゴレ

長ネギと蒸し鶏の和風ペペロンチーノ

■ピッツァ（全5種）

マルゲリータ

クワトロフォルマッジ

コーンマヨピザ

カニマヨピザ

明太マヨベーコンピザ

■サイドメニュー（全2種）

チェダーチーズポテトフライ

ソースのお供に 厚切りバゲット

〈注意事項〉

■先着3組様限定(※先着を超えた場合は店舗よりご連絡いたします。）

■90分制(※L.O.30分前)

■席料＋1drink制

■＋1,000円(税込)で「プレミアム飲み放題」も追加OK！(※L.O.30分前)

【ピッツァ食べ放題】1,078円（税込）90分制（L.O.30分前）

焼きたてを、好きなだけ。

定番から人気の味まで、焼きたての本格ピッツァを食べ放題でお楽しみいただけます。シンプルで飽きのこないラインナップは、シェアしながら少しずつ味わうのにも最適！気軽につまめる「チェダーチーズポテトフライ」も食べ放題です！

＜食べ放題メニュー＞

■ピッツァ（全5種）

マルゲリータ

クワトロフォルマッジ

コーンマヨピザ

カニマヨピザ

明太マヨベーコンピザ

■サイドメニュー

チェダーチーズポテト

〈注意事項〉

■先着3組様限定(※先着を超えた場合は店舗よりご連絡いたします。）

■90分制(※L.O.30分前)

■席料＋1drink制

■＋1,000円(税込)で「プレミアム飲み放題」も追加OK！(※L.O.30分前)

期間限定！背徳の二郎系オムライス 『オムジロウ』

“背徳の最高到達点”を目指し、やみつき系の代名詞「ラーメン二郎」のあの高揚感をオムライスにギュッと凝縮！ガツンと旨い、罪深い美味しさの二郎系オムライス「オムジロウ」を、2月5日(木)～4月30日(木)の期間限定でお楽しみいただけます！

「背徳！二郎系オムライス ”オムジロウ”」1,980円(税込)

ふわっと包み込むやさしさから、濃厚な余韻とパンチが一気に押し寄せる--。ありそうでなかった、オムライスの“禁断アップデート”。

ふわとろの包容力に、濃厚さとパンチを重ねて、最後まで一気に連れていく。持ち上げた瞬間の香り、口に入れた瞬間の多幸感、そして食後の「またやっちゃった…」。食べたはずなのに、またすぐに食べたくなる。「オムジロウ」、2月登場。

目で見て楽しむ『アトラクション型オムライス』。まず、プルプルのオムレツにナイフをすーっと投入。「ぱっかーん！」と開くと、とろっとろの卵が溢れ出します！ふわとろオムライスの完成！

話題の『ぱっかーんオムライス』とは？

ぷるんと半熟に焼き上げたオムレツにすーっとナイフを投入すると、中からとろ～り卵が溢れ出す、アトラクション型のオムライスです！おいしい演出にも是非ご注目ください。

「デミグラスソースのオムライス」1,628円(税込)

卵を贅沢に使用した濃厚・贅沢な味わいの当店人気No.1オムライス！濃厚なデミグラスソースは風味豊かなバターライスとの相性抜群です。プルプルと揺れるオムレツにナイフを入れれば、中からとろ～り卵が溢れ出す魅惑の一皿。

「デミグラスソースのオムライス ～チーズハンバーグのせ～」2,178円(税込)

濃厚デミグラスソースをまとったふわとろオムライスに、ずっしり肉厚のチーズハンバーグを合わせた圧巻のビジュアルが大人気！お肉の旨味とチーズ、卵のコクと甘みが奏でるおいしさのハーモニーをお楽しみいただけます。

「トリュフチーズソースのオムライス」 1,738円(税込)

芳醇なトリュフの風味を効かせたチーズソースは、シンプルな味付けのオムレツと相性抜群！とろとろ卵の食感と鼻を抜けるトリュフの芳醇な香り、口の中で広がる旨味は格別のおいしさです。

「明太クリームのオムライス」 1,848円(税込)

明太子の塩味とクリームソースのまろやかさのバランスが絶妙！一度食べれば虜になるおいしさ！卵の黄色と明太子をたっぷり入れたピンク色のチーズソースが見た目も可愛らしく演出します。

【店舗概要】

店舗名：CRAFT CHEESE MARKET 神戸三宮店

住所：〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1丁目２番18号 三宮OSビル3F

営業時間：

月～金16:30～23:30（料理L.O.22:30 ドリンクL.O.23:00）

土・日11:30～23:30（料理L.O.22:30 ドリンクL.O.23:00）

電話番号：078-335-5517

定休日：無

公式HP：https://store.gosso.co.jp/detail/ccm_sannomiya/(https://store.gosso.co.jp/detail/ccm_sannomiya/)

【会社概要】

■会社名：GOSSO株式会社

■本社：〒150-0024 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

■代表者：代表取締役 藤田 建

■設立：2005年12月

■電話番号：03-6316-8191（代表）

■URL：http://www.gosso.co.jp/

■事業内容：飲食店(居酒屋/焼肉/麺/スイーツ)の経営/企画/運営、プロデュースおよびFC展開