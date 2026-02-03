【最大98%OFF・2日間限定】SNSやTVで話題の「とろけるふとん」や「プリマロフト」等が特別価格に！寝具メーカーのディーブレスが「感謝祭2026」を実施。人気アイテムを大感謝価格でお届け。

株式会社ディーブレス高級寝具がお手に取りやすい価格で！睡眠業界から日本を盛り上げます。

寝具などの企画・販売を手がける、株式会社ディーブレス（代表取締役：増田吉史、本社：東京都中央区日本橋久松町）は、株式会社ディーブレス本社（ビル）にて、2026年2月26日(木)・2月27日(金)の2日間限定で「ディーブレス感謝祭」を開催いたします。

昨年、数年ぶりに復活し大盛況を収めたファミリーセール。

今年は、お客様への「ありがとう」をよりダイレクトに伝えたいという想いから、名称を「ディーブレス感謝祭」と改めました。「暮らしの中で深呼吸」をコンセプトに、私たちが自信を持って開発した商品を、より多くのお客様に直接お届けしたい！多くの方の快眠を叶えたい！

そんなスタッフ一同の願いを込めた特別な2日間です。

招待状や予約不要のオープンイベントですので、お得なこの機会にぜひディーブレスの商品をお試しください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開催概要

《ディーブレス感謝祭2026》

会期・営業時間

2026年2月26日(木) 10:00～19:00

2026年2月27日(金) 10:00～14:00

場所：株式会社ディーブレス 本社（ビル）1F

※事前予約は不要

※現金・クレジットカード・各種キャッシュレス決済で支払い可

商品例

日本のものづくりブース

数量限定・日替わりSALE祭開催!

アクセスマップ :https://www.d-breath.co.jp/profile/access/馬喰町駅から徒歩7分／東日本橋駅・馬喰横山駅から徒歩5分／人形町駅から徒歩8分人気の肌掛けふとん泉大津の職人が作るラグジュアリー毛布オーストラリアの上質ウール寝具季節に合わせて使える2枚合わせふとん日本人の寝姿勢にフィットする枕日本の技術と伝統の職人技で作った人気のタオル【2月26日（木） 限定10枚】

ふわりと包まれる幸福感。一日の終わりを至福に変える、極上のぬくもりをお届け。

安心品質の羽毛ふとん！

羽毛ふとん シングル（ピンク・ブルー）【2月27日（金） 限定10個】

ジェルが身体の動きに合わせて動き、吸い付くようなフィット感。

人気のテクノジェル枕！

【来場特典】先着20名にザ・ラストタオルをプレゼント！

テクノジェル ピクセルコレクション アナトミックカーブピロー サイズ9

ご来場いただいたお客様、ディーブレスの人気商品ザ・ラストタオルをプレゼントいたします（先着20名様／各日）。日本の技術と110年以上の伝統技術から生まれた、贅沢なタオルをこの機会にぜひお試しください。

イタリアンデザインのアクセサリー「MATERIA DESIGN」も登場！

一度使ったら、手放せなくなる！と人気のタオル。※サイズはフェイスタオル。お色は選べません。予めご了承ください。

ディーブレスではイタリアデザインのアクセサリー「MATERIA DESIGN」の取り扱いもしています。通常はオンラインストアもしくはセレクトショップで一部のアイテムしか購入できないのですが、今回のイベントではブランドのアイテムを多数取り揃えています。（売り切れの場合もございますので、予めご了承ください。）

セール予定の商品を各SNSの毎日投稿で先取りチェック！

付け心地がよく、個性的なデザインでセレクトショップでも大好評のアクセサリーブランド。

1月27日（火）の感謝祭オープニング告知以降、毎日1点ずつセール価格になる商品を各SNSで紹介いたします。ぜひ気になる商品、お目当ての商品など、先取りでチェックして感謝祭でゲットしてください。

昨年も大繁盛のファミリーセール！今年は感謝の想いを伝える2日間の「感謝祭」に。

Youtube :https://www.youtube.com/@dbreathcojpX(旧Twitter) :https://x.com/dbreath_Instagram :https://www.instagram.com/d_breath.co.jp/

昨年もご好評いただき、多くの反響をいただいた「ディーブレスのファミリーセール」。

問屋街が多くファミリーセール激戦区・馬喰横山周辺のなかでも、開店前から行列ができるほどの人気で、目の肥えたファミリーセールファンや近隣のお客様にご好評をいただきました。

ショールームを感謝祭仕様にリニューアルしてお迎えします！お祭りのように楽しんでいただける商品ラインナップを展開予定です。

はっぴのスタッフがリアルな快眠アドバイス！

昨年の様子

ディーブレスには通販番組や誌面などに出演している名物スタッフ、SNSに登場するスタッフ、睡眠や製造に関する知識の高いスタッフが揃っています。

「今年こそ快眠したい！」「どの寝具が合うのかしら…」とお悩みの方は、ぜひこの機会にお声がけください！（青いはっぴを着たスタッフが目印）

会社概要

更新予定ー店長もスタッフも青いはっぴでお待ちしています！注意事項：- 招待状などは不要です。どなたでも何回でも入場可能となります。- 店内状況により、入場制限または、 整理券をお配りする場合がございます。- 特別販売のため、返品・交換・修理は、お受けすることができません。- お支払いは、現金とクレジットカード、各種キャッシュレス決済もご使用いただけます。 通信販売は行っておりません。- 配送をご希望のお客様は当日窓口を設置しておりますので、スタッフまでお問い合わせ下さい。（有料）- 駐車券サービスはございません。公共の交通機関または お近くの駐車場をご利用ください。- セール品のため品切れの際はご容赦ください。また転売目的でのご購入は、ご遠慮ください。- レジでのお預かり等商品のお取り置きはご遠慮いただいております。- 体調が優れないお客様のご来場はご遠慮ください。- 不測の事態により、やむなく開催を中止させていただく可能性がございます。開催の有無に関しては、弊社サイトの最新情報よりご確認ください。

暮らしの中で深呼吸

「快眠博士」でおなじみの寝具メーカー

株式会社ディーブレス