ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、２月１１日（水・祝）にＪＲ大阪駅「アトリウム広場」でリアルイベント「みのりみのるマルシェ 大分の実り」を開催します。ＪＡ全農とＪＲ西日本は、平成２７年度に締結した「地域振興支援に関する連携協定書」に基づき、地域農業の発展と鉄道沿線地域の活性化を図るため、マルシェの実施や行政と連携したＩターン・Ｕターン促進に取り組んでいます。今回のマルシェでは、、鮮やかな赤色と甘みと酸味のバランスの良さが特徴の大分県オリジナル品種「ベリーツ」、焼き芋にするとねっとりとした食感と、糖度４０度近くまで達するといわれスイーツのような甘みが絶品の「甘太くん（さつまいも）」、ミネラル豊富な土地で育ち、甘みたっぷり今が旬の「白ねぎ」などの農産物や、「かぼす」をはじめ県特産品を使用した飲料や加工品をご用意します。また当該マルシェ区画では、大分県庁がブースを設置し、大分の観光地の紹介やＩターン・Ｕターンなど就農含めた就業支援の案内をいたします。大分県の旬の食材は、ＪＡタウン「まるっと完食おおいた」で販売中です。

【マルシェ開催概要】１．日 時：令和８年２月１１日（水・祝）１０：００～１８：００（売り切れ次第終了）※雨天決行、荒天中止、開催日時は変更になる場合があります。２．場 所：ＪＲ大阪駅ノースゲートビルディング２階「アトリウム広場」

【ＪＡタウン】ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown