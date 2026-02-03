LINEで完結するオンライン診療「Medibot」、美容クリニック向け電子カルテ「ACUSIS Cloud」とシステム連携 -- 予約・オンライン診療・カルテをシームレスに管理

株式会社ソラリウム

株式会社ソラリウム（本社：東京都港区、代表取締役：中山詩文） が開発するLINE上で予約から決済まで完結するオンライン診療システム「Medibot（メディボット）」は、株式会社プロ・フィールド（本社：東京都中央区、代表取締役：車陸昭）が開発する美容クリニック向けクラウド型電子カルテ「ACUSIS Cloud（アクシスクラウド）」とのシステム連携を通したシームレスな医療体験を提供しております。

■ 連携の背景と目的

近年、美容クリニックや自由診療の現場では、業務・集患ツールとしてのLINE活用が不可欠となっています。しかし、LINE経由で入った予約情報を手動で電子カルテに転記する作業は、クリニックスタッフにとって大きな事務負担となり、入力ミスや予約漏れのリスクも抱えていました。この課題を解決するため、業界トップクラスの導入実績を誇る「ACUSIS Cloud」と、LINEを活用したオンライン診療×マーケティングツール「Medibot」が連携。予約から診察、カルテ管理までのデータフローを自動化し、クリニック運営のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援します。

■ 本連携で実現する美容クリニックのシステム運用

「ACUSIS Cloud」を利用するクリニックは、Medibotを導入することで以下のメリットを享受できます。

・予約情報の自動同期：LINEで取得した予約がリアルタイムでカルテのスケジュールに反映されます。

・事務工数の大幅削減：予約内容の転記が不要になり、スタッフはより付加価値の高い接客や施術に集中できます。

・シームレスな受診体験 患者様はLINEひとつで予約・問診・オンライン診療・決済まで完結でき、クリニック側はそれらの情報をACUSIS Cloud上で一元管理できます。

■ ACUSIS Cloud（アクシスクラウド）について

自由診療に特化し、クリニック様LINE公式アカウントから直接予約登録、同意書・問診票・特商法概要書面のペーパーレス化、SMS予約確認、オンライン診療、自動精算機連携など、クリニック運営において便利な機能を集約した電子カルテ。保険診療にも対応しています。

詳細はこちら：https://www.profield.co.jp/acusis/

■ Medibot（メディボット）について

「Medibot」は、LINE上で予約、問診、オンライン診療、決済までの一連の診療体験を完結できるクリニック特化型のSaaSです。 直感的な操作性を備えた管理画面と、患者側にストレスのないUI設計が特長で、現在は自由診療クリニックを中心に導入が広がっています。

詳細はこちら：https://medibot.biz/

■ 株式会社プロ・フィールド 会社概要

商号：株式会社プロ・フィールド

代表取締役：車 陸昭

URL：https://www.profield.co.jp/

事業内容：美容クリニック向け電子カルテ・管理システム開発、ITコンサルティング

所在地： 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー34階

■ 株式会社ソラリウム 会社概要

商号：株式会社ソラリウム

代表取締役：中山 詩文

URL：https://solarium.rocks/

事業内容：医療機関向けのシステム開発、マーケティング／DX支援事業

所在地：

東京本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33階

札幌支社：北海道札幌市東区北15条東7丁目1番20号 KANTINE N15 3F S室

