株式会社ファミリーマート(本社：東京都港区、代表取締役社長：細見 研介)は、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「たのしいおトク」「『あなた』のうれしい」の一環として、2026年2月1日(日)からファミマのアプリ「ファミペイ」を活用した2大キャンペーンを開催いたします。2回以上の会計で人気商品のファミペイ無料クーポンが必ずもらえる「無料クーポン大放出祭り！」のほか、東日本旅客鉄道株式会社(以下、JR東日本)との初コラボレーションを記念し、オリジナルカラーのハットや蝶ネクタイでおめかしをした「Suicaのペンギン」の限定グッズなどが当たるゲーム企画を同時開催いたします。





無料クーポン大放出祭り！キャンペーンバナー





＜キャンペーン1＞

2回以上のお会計で必ずもらえる「無料クーポン大放出祭り！」を開催！

2026年2月1日(日)から開催する「無料クーポン大放出祭り！」では、ファミペイ払いをするとスタンプが1個たまり、2個以上で必ず無料クーポンと交換できます。また、お会計時にファミペイ提示をすると挑戦できるゲームでは、当たりが出ると対象商品の無料クーポンやファミマポイントがもらえます。ゲームの当選確率は99％です。









(1)ファミペイ払いでスタンプためると無料クーポン必ずもらえる！ファミペイスタンプ！

期間中に、ファミリーマート店舗で「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンし、ファミペイ払い(※)でお買い物をするたびにスタンプが1個たまります。たまったスタンプは、無料クーポンと交換、または抽選特典に応募することができます。

※1回のお会計ごとに1スタンプです。

※ファミペイ払いでのお支払いがあれば、現金との併用決済でもスタンプがたまります。

※期間中にたまるスタンプの上限は82個です(1日の上限は10個まで)。









■キャンペーン概要

【スタンプ獲得期間】2026年2月1日(日)0：00～2月28日(土)23：59

※スタンプ交換期限は3月1日(日)まで





【クーポン利用期間】2026年2月1日(日)0：00～3月4日(水)23：59









【特典内容】以下の無料クーポンを進呈

・40個：ファミチキ(骨なし)

Wチャンス：抽選でファミチキ100個分相当ファミマポイント(24,000ポイント)10名さまに進呈

・24個：ファミマルキッチン冷凍食品対象商品 いずれか1点

(ファミマルキッチン 麺屋こころ監修台湾まぜそば／もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺／すず鬼 スタ満まぜそば／香酢が効いた旨辛たれ ビャンビャン麺／濃厚だれが極太麺によく絡む濃厚魚介つけ麺／味仙本店監修台湾ラーメン(冷凍))

・12個：ファミチキ(骨なし)

・4個：ファミマルお茶・紅茶・ティー 各種 600ml(税込118円)

(ファミマル 麦茶 600ml／緑茶 600ml／玄米茶 600ml／台湾烏龍茶 600ml／ジャスミン茶 600ml(※沖縄県の店舗では取り扱いございません)／Afternoon Tea監修 ルイボスティー 600ml／Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml／Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 600ml／Afternoon Tea監修 ストロベリー香るルイボスティー 600ml／Afternoon Tea監修 ラ・フランス香るジャスミンティー 600ml)

・2個：ブラックサンダー 21g

※Wチャンス特典のファミマポイントは、当選した方へ3月下旬に付与されます。

※スタンプは対象商品のご購入から約6時間以内に反映されます。通信状況により反映が遅れる場合がございます。

※特典の交換は、各コース1人1回限りです。

※一部対象外の商品・サービスがございます。









(2)ファミペイ提示で無料クーポンやファミマポイントが99％の確率で当たる！ファミペイゲーム

期間中に、ファミリーマート店舗で「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンしてお買い物いただくたびに、その場で「ファミペイ」の「チャレンジ」タブから、無料クーポンなどが当たるゲームに参加できます。

※ゲーム挑戦権は対象商品のご購入から約6時間以内に反映されます。通信状況により反映が遅れる場合がございます。

※ゲーム挑戦権の進呈上限はございません。









■キャンペーン概要

【実施期間】2026年2月1日(日)～2月28日(土)

【クーポン利用期間】2026年2月1日(日)0：00～3月1日(日)23：59









【特典内容】

1等：ハーゲンダッツミニカップ対象商品いずれか1点無料クーポン(200,000本)

(ハーゲンダッツ「ミニカップ」バニラ／グリーンティー／ストロベリー／ガナッシュショコラ／クッキー＆クリーム／マカデミアナッツ 各110ml）

2等：「こだわりのフロランタン」「ざくざく食感のクッキー」いずれか1点無料クーポン(300,000本)

3等：ファミマルスイーツ各種いずれか1点80円引きクーポン(400,000本)

4等：1円相当期間限定ファミマポイント(25,000,000本)

※ファミマポイントは「ファミペイ」のマイページ内「ファミペイ残高・ファミマポイント利用履歴」でご確認いただけます。

※一部対象外の商品・サービスがございます。









＜キャンペーン2＞

「毎日挑戦ゲーム」で、ファミマ×Suicaがコラボ！「Suicaのペンギン限定トートバッグ」が当たるチャンス！※画像はイメージです





モバイルSuica×ファミペイキャンペーンバナー





モバイルSuica×ファミペイキャンペーンバナー





JR東日本とファミペイの初コラボレーションキャンペーンとして、「ファミペイ」内で1日1回参加できる「毎日挑戦ゲーム」を実施します。オリジナルカラーの「Suicaのペンギン」がデザインされた「Suica のペンギン限定トートバッグ」や、100円相当のファミマポイントなどが総勢962万300名さまに当たります。さらに、「ファミペイ」の「チャレンジ」タブから「チャージでも限定Suicaのペンギントートが当たる！」キャンペーンにエントリーし、モバイルSuicaへ合計3,000円以上チャージいただくことで、「Suicaのペンギン限定トートバッグ」が当たる抽選にご参加いただけます。





(1)1日1回挑戦できる！毎日挑戦ゲーム

「ファミペイ」の「チャレンジ」タブからゲームに参加でき、抽選でオリジナルカラーの「Suicaのペンギン」がデザインされた「Suicaのペンギン限定トートバッグ」や、ファミマポイントが総勢962万300名さまに当たります。









■キャンペーン概要

【実施期間】2026年2月1日(日)0：00～2月28日(土)23：59









【特典内容】

1等：Suicaのペンギン限定トートバッグ(300名さま)

2等：クリスピーチキン(プレーン)無料クーポン(1万名さま)

3等：100円相当ファミマポイント(1万名さま)

4等：1円相当ファミマポイント(960万名さま)









(2)モバイルSuicaにチャージでチャンス

「ファミペイ」の「チャレンジ」タブからキャンペーンにエントリーし、キャンペーン期間中にファミペイアプリでモバイルSuicaに合計3,000円以上チャージいただいた方の中から抽選で、「Suicaのペンギン限定トートバッグ」が100名さまに当たります。









■キャンペーン概要

【実施期間】2026年2月1日(日)10：00～2月28日(土)23：59









【特典内容】

「Suicaのペンギン限定トートバッグ」(100名さま)

※(1)「1日1回挑戦できる！毎日挑戦ゲーム」の1等と同じ商品になります。





※進呈されたファミマポイントの有効期限は2026年7月31日(金)です。

※期間限定ファミマポイントはゲーム当選時に即時進呈いたしますが、通信状態等により、進呈まで数分～数時間かかる場合もございます。

※ファミマポイントは「ファミペイ」のマイページ内「ファミペイ残高・ファミマポイント利用履歴」でご確認いただけます。

※一部対象外の商品・サービスがございます。

※「Suica」「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「Suicaのペンギン」は東日本旅客鉄道株式会社の「Suica」のキャラクターです。





ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。









【ご参考】

■ファミペイ詳細

＜コンセプト＞

クーポンもポイントも決済も。毎日のお買い物で使えば使うほどおトクなオールインワンアプリ





＜主な特長＞

1 .スマホ決済

ファミペイ決済(電子マネー)による便利でかんたんなお買い物を実現

※お支払い金額200円(税込)ごとにファミマポイント1円相当がたまります。

※一部ファミマポイント進呈対象外の商品・サービスがございます。





2 .dポイントカード、楽天ポイントカード、Vポイントカードとのポイントカード連携

「dポイントカード」「楽天ポイントカード」「Vポイントカード」のうちお好きなポイントカードを連携したアプリをご提示いただくと、200円(税込)ごとに1ポイントためることが可能。また、対象商品をご購入いただくとポイントがさらにたまるキャンペーンも随時実施。

※一部ポイント進呈対象外の商品・サービスがございます。





3 .ファミマポイントを還元するお買い得企画

キャンペーン対象商品において、現金値引きに加えて、ファミマポイントを還元

※還元ポイントは商品によって異なります。





4 .クーポン

毎月、人気商品のおトクなクーポンを配信。一部のクーポンはメールなどを通じてお友達に贈ることもできます。





5 .スタンプ＆ゲーム

人気商品を購入毎にたまるスタンプと引き換えにクーポンがもらえたり、当たりが出るとクーポンがもらえるミニゲームなど楽しい企画を色々ご用意。





6 .電子レシート機能

お買い物内容をスマホで確認できる「電子レシート」機能を搭載、決済後、アプリにて確認可能。





7 .回数券

お買い物をおトクにお楽しみいただける「回数券」サービス(ファミマカフェ商品等)。購入した回数券・ボトルキープは、メールなどを通じてお友達に贈ることもできます。





8 .さまざまな方法でファミペイ決済にチャージが可能

ファミペイ決済へのチャージは、店頭での現金、ファミマTカード(クレジットカード)、JCBブランドの各カード、銀行口座チャージに対応しており、お客さまのライフスタイルに合わせて選択いただけます。





9.ファミペイ翌月払い

ファミペイチャージの金額が不足していても、お客さま毎に設定されたファミペイ翌月払いのご利用枠内でチャージの手間なくご利用いただけるサービスです。





10.ファミリーマート以外でも使用可能な電子マネーファミペイ決済

ドラッグストアや、飲食店、家電量販店などのお店、メルカリなどのECサービスでもご利用いただけます。





11.ファミペイ請求書払いサービス

ご自宅などにいながらも、公共料金などのお支払いが「ファミペイ」上で可能になります。





12.ファミペイ バーチャルカード

「誰でも・ファミペイから・すぐに」発行することが可能な年会費・発行手数料が無料のJCBプリペイドカードです。





ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」

クマだけど、ファミマの常連。性格はおおらかだが、おトクなことには敏感で、ファミペイを早速ダウンロード。すっかり気に入り、一人でも多くの人にその魅力を伝えたいと思っている。