大胆な発想で地域の未来を創る！新潟の成長企業のトップと直接語るイベント「おにぎり meetup!２」を開催します

公益財団法人にいがた産業創造機構

東京都中央区銀座にある「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」では、新潟の“人”にスポットを当てたシリーズイベント「THE NIIGATA：Meet the People」の一環として、新潟の成長企業トップと首都圏の方々が直接交流するトーク＆交流イベント「おにぎり meetup!２」を開催いたします。

本イベントは、2025年12月に初開催し好評を博した「おにぎり meetup！」の第２弾です。「新潟には魅力的な企業がたくさんあるのに、首都圏ではまだ知られていない。もっと知ってほしい」という思いから企画しました。

当日は、新潟から3 名の企業経営者をお招きし、それぞれの事業にかける思いや、地方で挑戦することの面白さ、そして、今後の展望について語るトークセッションを行います。

また、後半の交流タイムでは、新潟の食や飲み物を楽しみながら、地方で働くリアルな暮らしや仕事について、ゲストと参加者がざっくばらんに語り合う時間を設けます。

「新潟に、自分を試せる場所はあるだろうか」

「地方で働く面白さを、実際に活躍している人から直接聞いてみたい」

「前回のイベントに参加できず、次の機会を待っていた」

そんな思いを持つ方々に、ぜひご参加いただきたいイベントです。

イベント概要

開催日：2026年3月2日（月） 19:00～21:00

会 場：銀座・新潟情報館 THE NIIGATA(https://the-niigata.jp/store_info/#access) ３階 イベントスペース

定 員：25名（要事前申込、先着順）

参加費：一般2,000円 学生1,000円 （軽食、日本酒、ソフトドリンク付き）

お申し込み方法：公式ホームページの申込フォーム(https://the-niigata.jp/event/12387/)からお申し込みください。

その他：詳細は別添チラシ参照

内容

１ トークセッション

＜ゲスト経営者＞

今泉 知久 氏（今泉テント株式会社 代表取締役）

中村 修吾 氏（株式会社Creative.LAB 代表取締役）

関 聡 氏（株式会社ローテック ホールディングス 代表取締役）

＜ファシリテーター＞

今井 進太郎（グローカルマーケティング株式会社 代表取締役CEO）

２ 企業紹介コーナー ／ Ｕ・Ｉターン就職ばなし

３ 交流タイム（軽食・ドリンク付き）

＜ゲスト紹介＞

今泉 知久 氏（今泉テント株式会社 代表取締役）

「テント生地は補助素材だけでなく、空間を自在につくることができる」

世界的建築家との住宅づくりや大型公共施設などでテントの可能性を広げ既成概念を壊し続けている。「月にテントを張れるように」という夢を掲げ、新潟から世界、そして未来へ挑戦を続けている。

企業HP：https://imaizumitent.com/（長岡市）

中村 修吾 氏（株式会社Creative.LAB 代表取締役）

「新潟の制作会社が輝ける場所を作りたい」

そんな熱い想いでベンチャーを立ち上げ、映像・Web・配信を融合させた独自のサービスを生み出している。「仕事は真剣な遊び」プロが楽しんで作るからこそ、お客様の想いを最高の形にできる。失敗を畏れず挑戦を続けるクリエイティブ集団のリーダー。

企業HP：https://creativelab.biz/（新潟市）

関 聡 氏（株式会社ローテック ホールディングス 代表取締役）

「Play & Work ―はたらいて笑おう―」

インフラ整備という社会に不可欠な仕事を、誇りと楽しさを持って改革し続けている。M&Aを通じて各分野のプロのスキルを融合した街づくりの推進、さらに「地域の人事部」として地元企業の採用・育成支援にも注力し、企業の垣根を超えて地域全体の未来を守り育てている。

企業HP：https://www.lawtech-inc.jp/（南魚沼市）

＜ファシリテーター＞

今井 進太郎（グローカルマーケティング株式会社 代表取締役CEO）

「自分の仕事で、地元の景色が変わる」

マーケティングの力で地域創造に挑む。2024年10月に東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場。新潟で働くことの面白さと、挑戦できるカルチャーを自ら体現し、発信し続ける。新潟の未来を本気で変えようとする情熱と行動力に満ちた仕掛け人。

企業HP：https://glocal-marketing.jp/（長岡市）

☆ 当日はこの他、U・Iターンを経験した企業の先輩社員も参加し、リアルな体験談をお話しいただく予定です。

☆ 新潟県の魅力的な企業にフィーチャーした企業紹介コーナーもあり！

＜チラシ＞

＜前回開催の模様＞

○ レポートページ(https://the-niigata.jp/2025/12/11444/)

○ BSNポッドキャスト(https://www.ohbsn.com/radio/podcast/)でも配信しています