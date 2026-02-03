Dreamphone & Jackson Shepard Share のニューシングル「Antidote」が、Eryngii Recordsより2月3日リリース！

The Orchard Japan

2026年2月3日／ブルックリン - Dreamphoneが、マルチ・インストゥルメンタリスト兼プロデューサーのJackson Shepardとタッグを組み、新曲「Antidote」を本日Eryngii Recordsよりリリースした。本作は、離れることも留まることもできない関係性に引き寄せられてしまう、不安定な心理を描いたコラボレーション・シングルである。

「Antidote」は、愛情、依存、そして感情的に崩れていく関係の中で“救い”を求める心情を探っていく楽曲だ。恐れと執着の狭間に宙吊りにされたような状態の中で、明確な答えは見えず、心の平穏も手の届かない場所にある。

3つの異なる声によって語られる本作は、分断された内面の対話のように展開していく。それぞれの視点は、渇望、否認、受容、パニックといった異なる感情を映し出し、有害だと理解しながらも手放せない関係に囚われた人物像を浮かび上がらせる。タイトルの「Antidote（解毒剤）」は明確に定義されることはなく、別の誰か、一時的な逃避、気を紛らわせる何かといった、揺れ動く概念として存在している。

サウンド面でも、その緊張感は色濃く反映されている。Jackson Shepardによる重層的なギターを軸に、シンセのテクスチャー、エレクトロニックなパーカッション、重心を支えるベースが重なり合う。ひそやかな告白のような瞬間から、不安が押し寄せる高まりへと流動的に移ろうプロダクションが、没入感のある不穏な空気を生み出している。

・試聴はこちら: http://eryngii.art/antidotePR

Dreamphone

Dreamphoneは、ボーカリストのHattie Simonとプロデューサー／マルチ・インストゥルメンタリストのSeb Zelによるインディー・オルタナティブ・プロジェクト。鮮烈なリリックと妥協のない大胆なプロダクションを軸に、質感や強度が鋭く切り替わるサウンドを特徴としている。

Jackson Shepard

Jackson Shepardは、ウィスコンシン州ハートランド出身、現在はシカゴを拠点に活動するマルチ・インストゥルメンタリスト、シンガーソングライター、プロデューサー。これまでにJ Hope、Maurice Brown、Eryn Allen Kane、MonoNeon、Blake Davis、Makaya McCraven、Junius Paul、Matt Jones Orchestra、Akenya、Brittany Campbell、Braxton Cookらと共演し、J. Hoard、Silas Short、Latice Crawford、Denzel Lavell、Adam Ness、Makena Hartlinらの作品をプロデュースしてきた。

ボーカリストImani RousselleとのプロジェクトHuman Bloomでは、2023年9月にセカンド・アルバム『Ex+Ordinary』をリリース。2024年10月には、ソロ・デビュー・アルバム『Say Yes To What Is』を発表している。