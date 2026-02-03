韓国発のアスレジャーブランド「XEXYMIX(ゼクシィミックス)」は、人気急上昇中のオールラウンダータレント『DEX (デックス)』を新グローバルアンバサダーとして起用しました。

日本では2026年2月初旬頃より公式サイト・Instagramにて、ビジュアルを公開いたします。





DEX Visual









XEXYMIXが目指す“ハイテックパフォーマンスウェア(機能性とアクティブさを備えたパフォーマンスウェア)”のイメージに、DEXの健康的なエネルギーと圧倒的なフィジカルが合致しグローバルアンバサダーとして抜擢しました。





特に人気の恋愛リアリティ番組や演技等、多方面で活躍するオールラウンダータレントとしての活動が、XEXYMIXのアイデンティティである『進み続ける成長』を表現していると考えています。





トレンド感とスポーティな雰囲気が際立つDEXの姿を通して、XEXYMIXが展開するウェアの機能性やデザイン性、アクティブさを発信していきます。









■新グローバルアンバサダー『DEX (デックス)』





DEX









韓国を中心に活躍しているタレント。Netflixオリジナル「脱出おひとり島」に出演し人気を集め、現在は様々なバラエティ番組で活躍している。





Instagram ： @dex_xeb





XEXYMIX









「今日も、いい感じ。」をコンセプトに、自分らしい心地よさに寄り添う韓国発のアスレジャーブランド『XEXYMIX(ゼクシィミックス)』。

洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備え、ピラティスやフィットネスはもちろん、デイリーシーンまで幅広く活躍するスタイルを展開しています。





Instagram ： @xexymix_jp