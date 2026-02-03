甘いだけが春じゃない。スパイスとハーブの香りで味わう、大人のいちごアフタヌーンティー「Aromatic Spring」3月1日提供開始
四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市堀川新町1-1、総支配人：小嶋 一夫、以下「ホテル金沢」）は、2026年3月1日（日）より1階レストラン「DINING TSUZUMI」にて、春の新作アフタヌーンティー『Aromatic Spring（アロマティック・スプリング）～いちごとスパイスの春香～』の提供を開始いたします。
ホテル金沢アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉『Aromatic Spring』
■甘美な「いちご」と刺激的な「スパイス」のマリアージュ
今年の春は、ただ甘いだけではない「大人の遊び心」をテーマにしました。春の代名詞である「いちご」に、カルダモンやシナモン、バジルといったスパイス＆ハーブを掛け合わせることで、素材の輪郭を鮮やかに際立たせています。 可愛らしい見た目の中に忍ばせた、芳醇な香りと刺激。五感で楽しむ、新しい春のティータイムをお届けします。
■スイーツ：いちごの甘美な香りに、スパイスの気品を添えて
濃厚なクリームチーズに爽やかな刺激を加えた「カルダモン香るバスクチーズケーキ」や、シナモンが能登大納言の甘みを引き立てるシュークリームなど、パティシエの技が光るラインナップです。
カルダモン香るバスクチーズケーキ
能登大納言といちごのシュークリーム
カルダモン香るバスクチーズケーキ： 濃厚なクリームチーズのコクとこんがりと焼き上げた香ばしさ、そこにカルダモンの爽やかな風味が融合した一品。
能登大納言といちごのシュークリーム： 濃厚なカスタードと軽やかな生クリーム、そして能登大納言の上品な甘みが調和。シナモンシュガーが全体の甘みを引き締めます。
フレーズ・ラルム "いちごの涙"： いちごとホワイトチョコのムースに、ライチのゼリーを重ねた透明感あふれるグラスデザート。
その他： いちごのモンブランタルト、宇治抹茶のミルクレープ、いちごのロールケーキなど全7種。
アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉『Aromatic Spring』スイーツ（1段目）
■セイボリー：春の地物食材×スパイスの妙にハーブのアクセント
グランシェフが手がけるセイボリーは、石川の春を告げる食材をふんだんに使用。「バジル」や「ペッパー」などスパイスとハーブを掛け合わせたセイボリーが甘いスイーツの合間に嬉しい、本格的なガストロノミー体験をご提供します。
チャイ（ティーマサラ）の蒸しパン
たけのこコンソメジュレとアイヌ葱のピュレ
チャイ（ティーマサラ）の蒸しパン： 独自ブレンドのスパイスが香るチャイ風味の生地に、ドライフルーツとホワイトチョコの甘みがアクセント。
たけのこコンソメジュレとアイヌ葱のピュレ： 木の芽香るたけのこの食感に、希少なアイヌ葱（行者ニンニク）のピュレを合わせた春の味覚。
パプリカ香る鶏レバームースのタルト： スモークパプリカの薫香と濃厚なレバームースに、黄パプリカのペーストを忍ばせました。底に敷いたポレンタの香ばしさがアクセント。
桜鯛の桜葉マリネ 桜ジュレ添え： 霜降りにして雑味を除いた桜鯛を、桜の葉で一晩マリネ。桜リキュールと白ワインのジュレを添え、華やかな桜色に仕上げました。
バジル香る枝豆とチーズのシュー： 鮮やかなビーツパウダーを練り込んだシュー生地に、バジルと枝豆を合わせたクリームチーズをたっぷり詰め込んで。ハーブの爽やかな香りが口に広がります。
ローストポークのミモザ仕立て： 低温調理でしっとりと仕上げたローストポークに、セージ香る新玉葱のヴィネグレットを。裏ごしした卵を散らし、春に咲き誇るミモザの花をイメージしました。
アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉『Aromatic Spring』セイボリー
※写真はイメージです。仕入れ等の状況により、内容は一部変更となる場合がございます。
■ホテル金沢 アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉『Aromatic Spring』概要
【提供期間】2026年3月1日(日)～2026年5月31日(日)
【提供時間】11時30分～17時00分（2時間制／要予約）※ご利用前日のお昼12時までにご予約ください
【提供場所】ホテル金沢 1階レストラン「DINING TSUZUMI（ダイニング ツヅミ）」
【料金】お一人様 4,500円（税込）
【ご予約・お問い合わせ】076-223-1201 (受付時間7:00～22:00)
お電話またはオンラインにて承ります。
オンラインご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/shops/dining-tsuzumi/reserve?menu_items=697c5a8cf862ec4092974081
DINING TSUZUMI
石川県金沢市堀川新町1番1号 ホテル金沢1階
営業時間：7時00分～22時00分
席数：95席／個室有(16名まで可)
HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp/tsuzumi
Instagram：https://www.instagram.com/dining_tsuzumi
レストラン内観
ホテル金沢外観
ホテル金沢について
社名：株式会社ホテル金沢
開業：2008年5月1日
所在地：〒920-0849 石川県金沢市堀川新町1番1号
総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）
事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業
HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp
Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/
Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000