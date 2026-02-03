甘いだけが春じゃない。スパイスとハーブの香りで味わう、大人のいちごアフタヌーンティー「Aromatic Spring」3月1日提供開始

株式会社ホテル金沢

四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市堀川新町1-1、総支配人：小嶋 一夫、以下「ホテル金沢」）は、2026年3月1日（日）より1階レストラン「DINING TSUZUMI」にて、春の新作アフタヌーンティー『Aromatic Spring（アロマティック・スプリング）～いちごとスパイスの春香～』の提供を開始いたします。

■甘美な「いちご」と刺激的な「スパイス」のマリアージュ

ホテル金沢アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉『Aromatic Spring』

今年の春は、ただ甘いだけではない「大人の遊び心」をテーマにしました。春の代名詞である「いちご」に、カルダモンやシナモン、バジルといったスパイス＆ハーブを掛け合わせることで、素材の輪郭を鮮やかに際立たせています。 可愛らしい見た目の中に忍ばせた、芳醇な香りと刺激。五感で楽しむ、新しい春のティータイムをお届けします。

■スイーツ：いちごの甘美な香りに、スパイスの気品を添えて

濃厚なクリームチーズに爽やかな刺激を加えた「カルダモン香るバスクチーズケーキ」や、シナモンが能登大納言の甘みを引き立てるシュークリームなど、パティシエの技が光るラインナップです。

カルダモン香るバスクチーズケーキ能登大納言といちごのシュークリーム

カルダモン香るバスクチーズケーキ： 濃厚なクリームチーズのコクとこんがりと焼き上げた香ばしさ、そこにカルダモンの爽やかな風味が融合した一品。

能登大納言といちごのシュークリーム： 濃厚なカスタードと軽やかな生クリーム、そして能登大納言の上品な甘みが調和。シナモンシュガーが全体の甘みを引き締めます。

フレーズ・ラルム "いちごの涙"： いちごとホワイトチョコのムースに、ライチのゼリーを重ねた透明感あふれるグラスデザート。

その他： いちごのモンブランタルト、宇治抹茶のミルクレープ、いちごのロールケーキなど全7種。

■セイボリー：春の地物食材×スパイスの妙にハーブのアクセント

アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉『Aromatic Spring』スイーツ（1段目）

グランシェフが手がけるセイボリーは、石川の春を告げる食材をふんだんに使用。「バジル」や「ペッパー」などスパイスとハーブを掛け合わせたセイボリーが甘いスイーツの合間に嬉しい、本格的なガストロノミー体験をご提供します。

チャイ（ティーマサラ）の蒸しパンたけのこコンソメジュレとアイヌ葱のピュレ

チャイ（ティーマサラ）の蒸しパン： 独自ブレンドのスパイスが香るチャイ風味の生地に、ドライフルーツとホワイトチョコの甘みがアクセント。

たけのこコンソメジュレとアイヌ葱のピュレ： 木の芽香るたけのこの食感に、希少なアイヌ葱（行者ニンニク）のピュレを合わせた春の味覚。

パプリカ香る鶏レバームースのタルト： スモークパプリカの薫香と濃厚なレバームースに、黄パプリカのペーストを忍ばせました。底に敷いたポレンタの香ばしさがアクセント。

桜鯛の桜葉マリネ 桜ジュレ添え： 霜降りにして雑味を除いた桜鯛を、桜の葉で一晩マリネ。桜リキュールと白ワインのジュレを添え、華やかな桜色に仕上げました。

バジル香る枝豆とチーズのシュー： 鮮やかなビーツパウダーを練り込んだシュー生地に、バジルと枝豆を合わせたクリームチーズをたっぷり詰め込んで。ハーブの爽やかな香りが口に広がります。

ローストポークのミモザ仕立て： 低温調理でしっとりと仕上げたローストポークに、セージ香る新玉葱のヴィネグレットを。裏ごしした卵を散らし、春に咲き誇るミモザの花をイメージしました。

アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉『Aromatic Spring』セイボリー

※写真はイメージです。仕入れ等の状況により、内容は一部変更となる場合がございます。

■ホテル金沢 アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉『Aromatic Spring』概要

【提供期間】2026年3月1日(日)～2026年5月31日(日)

【提供時間】11時30分～17時00分（2時間制／要予約）※ご利用前日のお昼12時までにご予約ください

【提供場所】ホテル金沢 1階レストラン「DINING TSUZUMI（ダイニング ツヅミ）」

【料金】お一人様 4,500円（税込）

【ご予約・お問い合わせ】076-223-1201 (受付時間7:00～22:00)

お電話またはオンラインにて承ります。

オンラインご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/dining-tsuzumi/reserve?menu_items=697c5a8cf862ec4092974081DINING TSUZUMI

石川県金沢市堀川新町1番1号 ホテル金沢1階

営業時間：7時00分～22時00分

席数：95席／個室有(16名まで可)

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp/tsuzumi

Instagram：https://www.instagram.com/dining_tsuzumi

レストラン内観ホテル金沢外観ホテル金沢について

社名：株式会社ホテル金沢

開業：2008年5月1日

所在地：〒920-0849 石川県金沢市堀川新町1番1号

総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）

事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000