「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」開催！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」と「心も体も癒やされる温泉旅」をテーマにした「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」が、株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）の店舗で、2026年2月10日（火）から開催されます。

ぴよりん誕生15周年を記念し、JR東海リテイリング・プラスとのコラボレーションを実施！

限定フレーバーのぴよりんやオリジナルグッズなど、温泉をテーマにした商品が同社店舗にて多数販売されます。

【フェア概要】

開催期間：2026年2月10日（火）～ 2026年3月2日（月）

開催場所：東京駅～新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」「ベルマートキヨスク」

「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」

「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」

※一部取扱いのない商品がある店舗もございます。

展開商品数：20品

フェア専用ページ：https://www.jr-plus.co.jp/onsen-piyorin_2026/

◆フェア限定「温泉ぴよりん」がおでかけ！

東京駅・静岡駅・岐阜駅で、フェア限定の「温泉ぴよりん」と定番ぴよりんをセットにした「温泉ぴよりんおでかけセット」が数量限定で販売されます。

温泉ぴよりんは、名古屋コーチンの卵を使用した濃厚なプリンと、オレンジ＆キャロットのジュレを、オレンジ＆キャロットのババロアでやさしく包みました。温泉上がりにピッタリの爽やかな味わいです。

温泉ぴよりん温泉ぴよりん断面定番ぴよりんとセットでの販売です。

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/149_1_8044639c7e52b82075fde2cb57b3fcb5.jpg?v=202602030321 ]

◆「温泉」モチーフのフェアオリジナルグッズやグルメ商品も登場！

富山めぐみ製薬の「ケロリン桶」とのコラボグッズや、ロッカーキー風コイルリング、温泉タオルなど、 思わず集めたくなる“温泉モチーフ”の限定グッズが大集合！

「温泉地」や「温泉」をイメージしたフェア限定グルメも多数展開されます。

【オリジナルグッズの一部】

ケロリン桶ケロリンミニ桶 キーホルダー

ロッカーキー風アクリルキーホルダー牛乳瓶のフタ缶バッジ温泉タオル

※オリジナルグッズは、一部店舗限定販売です。

【グルメ商品の一部】

ぴよりんのクリームボックス プリン味ぴよりんの湯上り牛乳風ベーグル米サンド タレカツ丼風

◆「ぴよりん手作り体験」や「ぴよりんグッズ」が当たるキャンペーンも開催！

フェア期間中、伊藤園商品（※チルド品・嗜好品除く）を含む税込700円以上の購入レシートで「ぴよりん」を作ることができちゃう『体験コース』または「ぴよりん温泉グッズ サウナハット」もしくは「お～いお茶 600ml 1ケース(24本入り)」が当たるキャンペーンが開催されます。

店頭のPOPを目印にぜひご参加ください！

【キャンペーン景品】

【キャンペーン期間】

レシート有効期間：2026年2月10日(火)～2026年3月2日(月)

応募期間：2026年2月10日(火)～2026年3月5日(木) 23時59分まで

オリジナルグッズ販売店舗など、フェア詳細は、JR東海リテイリング・プラスHP(https://www.jr-plus.co.jp/onsen-piyorin_2026/)でご確認ください。

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

15周年ロゴ定番ぴよりん

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

