AI献立・栄養管理アプリ『おいしい健康』「食費推定AI」を活用した、献立の食費提案を開始

株式会社おいしい健康

AI献立・栄養管理アプリ『おいしい健康』を運営する株式会社おいしい健康（代表取締役CEO：野尻哲也）はこのたび、アプリ内の管理栄養士レシピにおける食費を予測表示する「食費推定AI」の活用を拡充し、献立に対する食費表示機能をリリースいたしました。

■開発の背景

2026年1～4月に値上げが予定される飲食料品は、冷凍食品、米製品、鶏卵製品、酒類など幅広い食品を対象に3593品目に上るとされ※、引き続き、家庭での食費に対する節約意識の高まりが予想されます。一方、健康や栄養管理に配慮した食事においては、1食に様々な食材を取り入れた「バランスの良い献立スタイル」が推奨され、家計管理をしながらの健康的な食卓の実現は容易ではないと考えられます。

このような状況の中、おいしい健康アプリでは、2025年12月より管理栄養士レシピにおける食費の目安を予測表示する「食費推定AI」をリリースいたしました。

今回は「食費推定AI」の活用をさらに広げ、献立においても食費の目安表示を追加いたしました。1食・1日・1週間単位で食事を考える方も多く、健康状態や栄養条件を保ちながら、予算に応じた無理のない献立作りを可能にいたします。

※帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査-2025年通年/2026年見通し（2025年12月発表）

■「献立の食費の目安表示」の概要

アプリ内の各献立において、1人分あたりの目安となる食材価格を表示します。これにより、献立を考える際や作成時に栄養バランスに加えて1食あたりの食費の目安が把握でき、家計管理をしやすくなります。

また、献立を「買い物リスト」に保存すると、人数分に応じた材料費の目安が反映され、買い物時の実用性を高める形にアップデートしました。

※食材価格は、地域や店舗、商品によって異なるため、表示価格はあくまで平均的な目安となります。

【献立の表示価格】

レシピと単品食品（ご飯やパン、その他の食品）の合計金額になります。レシピ・単品食品の価格は、使用している食材の種類や分量をもとにおいしい健康の「食費推定AI」が月ごとに推定した、食材費（調味料を含む）の参考価格になります。

「献立の食費の目安」画面イメージ

【買い物リストの表示価格】

買い物リストに登録されている人数分の材料の分量をもとにした合計価格の目安になります。

「買い物リストの材料費の目安」画面イメージ

■今後の展望「これからの栄養管理は、食費の視点を抜きにして語れない」

おいしい健康では「誰もがいつまでも、おいしく食べられるように」というコンセプトのもと、個別化栄養の実現を目指して食事支援機能のさらなる拡充を進めてまいります。

物価高の長期化が予想される中、医学・栄養学的視点のみならず、食費や家計への配慮を加えた食事管理支援こそが、これからの患者・生活者に求められるものだと考えます。おいしい健康は、生活環境の変化に向き合いながら、病気予防や治療、妊娠・出産、介護などに関わる全ての人々の食の課題解決に取り組み、おいしく健康的な食生活を送ることのできる社会の実現を目指してまいります。

■AI献立・栄養管理アプリ『おいしい健康』の概要

AI献立・栄養管理アプリ『おいしい健康』は、健康状態や疾患、食の好みなどに合わせて、AIが最適な献立・レシピを提案するパーソナライズ食事管理サービスです。 厚生労働省「日本人の食事摂取基準」や各種診療ガイドライン、医師の食事指示に基づき、予防、ダイエット、疾患別の食事管理をご家庭で手軽に実践いただけるよう支援いたします。

アプリ名：『おいしい健康』

対応端末：iPhone（iOS） / Android

アプリ紹介ページ：https://oishi-kenko.com/service_description

ダウンロード：

・App Store：https://oishi-kenko.com/katgut/ios_app_store

・Google Play Store： https://oishi-kenko.com/katgut/android-kenko_google-play

WEB：https://oishi-kenko.com/

■株式会社おいしい健康について

株式会社おいしい健康は『Food as Medicine』をコンセプトとし、データサイエンスに基づく食事・栄養療法（Data science-based Nutrition：DBN）の実現を通じて「世界から病気をなくす」ことを目指すヘルスケア・スタートアップです。アプリ『おいしい健康』、医療機関向け生活指導SaaS『Kakaris（カカリス）』を展開し、世界80億人の健康と幸福、医療に関わる社会課題の解決に貢献いたします。

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社おいしい健康 広報担当

E-mail： press@oishi-kenko.com