毎日の油を変えるだけで、料理も美味しくうるおい肌に導く「肌にうれしいこめ油」。クラウドファンディング「Makuake」にて先行販売！

築野食品工業株式会社

「お米の油は、つの食品。」の築野食品工業株式会社（本社：和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/）は、お米由来の天然成分であるγ-オリザノールを機能性関与成分とした食用こめ油「肌にうれしいこめ油」を2026年2月6日(金)よりクラウドファンディング「Makuake」にて先行販売します。

当社が開発した「肌にうれしいこめ油」は、米ぬか由来成分"γ-オリザノール"が肌の角層水分量を増加させる機能を持つ機能性こめ油です。近年、健康的な植物油として評価されるこめ油ですが、食品という性質上、その栄養成分の魅力を十分に伝えることにハードルがあります。そこで当社は、科学的エビデンスに基づいた「機能性食品表示」で認知拡大を目指すプロジェクトを開始しました。この度、その第二弾として「肌にうれしいこめ油」をクラウドファンディング「Makuake」で先行販売いたします。

■ 「肌にうれしいこめ油」開発背景

当社は「環境にやさしい製品が人々の健康と美につながる」と信じ、古来、健康・美のシンボルと言われる「米ぬか」に無限の可能性を信じて研究開発を進めてまいりました。

本商品は、こめ油のおいしさだけでなく、毎日お使いいただくことで肌の乾燥が気になる女性の顔(頬)の角層水分量を増加させ、美容面にもうれしい効果が期待できることをお伝えしたく開発された機能性こめ油です。

近年、こめ油が健康によいことは広く知られてきましたが、当社は美容面でさらに優れた側面を追求。γ-オリザノールの肌保湿効果に着目し、エビデンスをもとに商品開発を実施しました。独自の臨床研究によって得られた成果を学術論文として発表し、その論文を含むシステマティックレビューにより、機能性表示食品として2025年春に消費者庁の受理を得ました。

■ Makuakeプロジェクトページ

URL： https://www.makuake.com/project/tsuno_okomenoabura/

プロジェクト期間：2026年2月6日（金）～3月1日（日）

■ 商品概要

商品名 ：「肌にうれしいこめ油」

原材料名 ：食用こめ油（国内製造）

容量 ：500g

届出番号 ：J1247

機能性関与成分 ：γ-オリザノール

表示内容 ：本品には、肌の乾燥が気になる女性の顔(頬)の角層水分量を増加させる機能について報告のある成分が含まれています。

一日あたりの摂取目安量：14g（大さじ一杯）、γ-オリザノールとして28.5 mg

摂取方法 ：通常の食用油に置き換えて、お召し上がりください。

■ Makuakeでのリターン商品

本プロジェクトでは5種類のリターンをご用意しております。

１. 「肌にうれしいこめ油」8本セット｜商品15％OFF＆送料当社負担

商品内容：肌にうれしいこめ油×8本

価格：定価 5,560円（送料込） → 限定価格 4,114円（送料当社負担）

２. 「肌にうれしいこめ油」30本セット｜商品20％OFF＆送料当社負担

商品内容：肌にうれしいこめ油×30本

価格：定価 18,870円（送料込） → 限定価格 14,520円（送料当社負担）

３. 「肌にうれしいこめ油」3本セット

商品内容：肌にうれしいこめ油×3本

価格：2,535円（送料込）

４. お肌気遣うセット｜商品10%OFF&送料当社負担

商品内容：肌にうれしいこめ油×3本

inahoボディクリーム200g×1本

inahoボディソープ100g×1個

価格：定価 7,485円（送料込） → 限定価格 6,089円（送料当社負担）

５. 体気遣うセット｜商品10％OFF&送料当社負担

商品内容：肌にうれしいこめ油×3本

イノシトール120g×1袋

価格：定価 5,775円（送料込） → 限定価格 5,270円（送料込）

■ 築野食品のこめ油と米ぬか由来製品

当社は長年、こめ油の原料である米ぬかの成分に着目し、研究を進めてまいりました。精米時に発生する副産物である米ぬかの成分を抽出することで、こめ油だけでなく食品、化学、医療、化粧品等の幅広い分野への高度有効利用をし、米ぬかの100%活用をしています。今後も国内の米ぬかを活用することで地球・生産者・消費者の良い循環の実現を目指していきたいと考えています。

築野食品工業の事業について

https://shop.tsuno.co.jp/Page/tsuno.aspx

【築野食品工業株式会社の事業概要】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立： 昭和22年2月1日

代表者：代表取締役社長 築野富美

U R L ：https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ ：https://shop.tsuno.co.jp/