【シリーズ累計販売数130万個突破】サンキューマートのヘアアイロンから新型モデル「ヒロインバング」が誕生！2月上旬より390円（税込429円）で新発売

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、コンパクトでどこでも前髪を整えられる前髪ヘアアイロン「ヒロインバング」（390円（税込429円））を、全国のサンキューマート店舗および公式オンラインショップで2月上旬より入荷順次販売開始いたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/heroinebangs-hairiron(https://thankyoumart.jp/blogs/news/heroinebangs-hairiron)

サンキューマートのヘアアイロンは、2019年8月に「コード付きヘアアイロン」（390円（税込429円））を発売して以来、シリーズ累計販売数が130万本を超える人気商品へと成長してきました。

このたびサンキューマートでは、前髪用に特化したコンパクト設計の前髪ヘアアイロン「ヒロインバング」を発売します。

本商品は、USB給電式のヘアアイロンとして390円（税込429円）という価格を実現した、”サンキューマート史上最安値”に挑戦するアイテムです。

これまでサンキューマートのヘアアイロンを愛用してきた学生や若年層から支持されている、「手に取りやすい価格」や「持ち歩きやすいサイズ感」といった魅力はそのままに、“前髪、魔法みたいにキマる。”をコンセプトに開発しました。

外出先でのお直しはもちろん、推し活イベントや旅行など、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。

■販売開始日 ：2026年2月上旬より、店舗毎に入荷順次販売

■販売場所 ：サンキューマート各店舗、公式オンラインショップ他

https://thankyoumart.jp/

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

【商品特徴】

1．ポーチに入る手のひらサイズ

約14cmと手のひらサイズのヘアアイロンで、日常的に持ち歩くのにピッタリな、ポーチやミニバッグにも入るサイズ感です。



2．超軽量！持ち運びもラクラク

約86gと超軽量で、これまでよりも更に持ち運びの負担を軽減します。



3．便利なUSB給電タイプ

コンセント不要のUSB給電タイプ*でモバイルバッテリーからの給電も可能なため、必要なシーンでサッと使えます。

*接続には5V2.0～2.4AのUSB充電式ACアダプター、またはモバイルバッテリーの電源をご使用ください。

4．安心のキャップ付き

プレート部分をしっかりカバーできるキャップ付きのため、外出時も安心して持ち運べます。

５．選べる2カラー

カラーは、シンプルで持ち歩きやすいブラックとホワイトの2色展開です。

＜製品仕様＞

電源 ：DC5V 2.0A

消費電力 ：10W

サイズ ：約32×38×139mm

重量 ：約86g

温度 ：最高約165℃（1.7A） ※周辺温度24℃の場合

セット内容：本体、キャップ（本体装着済み）、給電コード（Type-C）、取扱説明書（保証書付き）

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

