春夏にぴったり！爽快な炭酸飲料が登場「純水サイダー」「ミスティオ メロンスカッシュ」を新発売

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「純水サイダー」および「ミスティオ メロンスカッシュ」を3月9日（月）より発売しますので、お知らせいたします。

「純水サイダー」は、ほのかな柑橘の香りときれいに磨かれた純水で、雑味のないすっきりとした味わいに仕上げました。

「ミスティオ メロンスカッシュ」は、メロンの風味と炭酸の爽快な刺激が感じられる王道の味わいに仕上げました。

後味すっきりで飲みやすい両商品は、280ml、250mlの飲みきりサイズで、ちょっとした休憩や移動中にも手軽にお楽しみいただけます。

リフレッシュしたいときや仕事の合間、おやつ時間など、さまざまなシーンでぜひお楽しみください。

●商品特長

「純水サイダー」

◆ほのかな柑橘の香りときれいに磨かれた純水を使用し、雑味のないすっきりとした味わいです。

◆飲みきりサイズで、キレの良い後味のサイダーです。

「ミスティオ メロンスカッシュ」

◆メロンの風味と炭酸の爽快な刺激が感じられる王道の味わいです。

◆飲みきりサイズで、程よい甘さとキレの良い酸味ですっきりとした飲みやすいメロンスカッシュです。

●商品概要

DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に

いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

