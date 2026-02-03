あなたが契約している『サブスク』を見直そう！
※生成AIで作成したイラストです
お申し込みはこちら :
https://forms.office.com/r/EZUqyKvWLi
サブスクリプションサービス（定期購入契約）は、趣味や娯楽から普段のお買い物など、現代を生きている私たちにとって欠かせないサービスの1つとなっています。契約することで、様々なサービスを受けることができ、私たちの生活を豊かにしてくれます。
・サブスクリプションサービス、あなたは利用し、有効に活用できていますか？
・また、解約時などにどのような手続きをすればいいか分かりますか？
・契約時・解約時に潜むダークパターンについて意識できていますか？
今回はそのような、私たちの生活に根付くサブスクリプションサービスについて専門家の方のお話も交えながら考えます。
企画概要
日時：2026年2月11日（祝・水）15:00～17:00
開催形態：オンライン会議システムzoom ※URLは後日申込者へ共有
参加対象：全国の大学生の皆様 ※取材のためメディア記者の参加も歓迎します
参加費：無料
参加申込：2月9日（月）23:59までに下記URLからお申し込みください
https://forms.office.com/r/EZUqyKvWLi
主催：全国大学生活協同組合連合会
共催：三菱総合研究所 大学生のリスクリテラシー向上部
お申込みはこちら :
https://forms.office.com/r/EZUqyKvWLi
講師
消費者庁新未来創造戦略本部国際消費者政策研究センター
特任研究員 今中 厚志氏
消費者庁消費者教育推進課
課長補佐（総括担当） 久保 美奈海氏
学生の生活リスク講座とは
学生の生活リスク講座は、その時々の学生の生活リスクに関して学習・議論する場として２０１５年より開催しています。各講座にてテーマを設置し、精通した大学関係者や専門家による講義と参加者によるディスカッションを行っています。
過去の学生の生活リスク講座
『SNS』ってどう使う？（2025年2月開催）(https://www.univcoop.or.jp/society/society_979.html)
お金、使いこなせていますか？（2024年2月開催）(https://www.univcoop.or.jp/society/society_978.html)