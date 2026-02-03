LINE ECプラットフォーム「Lineup」、LINE友だち追加元の流入経路計測機能を正式リリース
LINE公式アカウント上でネットショップ運営ができるECプラットフォーム「Lineup（ラインナップ）」は、LINE公式アカウントへの友だち追加時の流入元を計測・可視化できる「流入経路計測機能」を新たにリリースしました。
本機能により、WebサイトやSNS広告、QRコードなど、どの経路から友だち追加されたのかを把握できるようになります。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oJ_skfv8lJ0 ]
流入経路管理機能の紹介動画
■ 友だち追加の「入口」を見える化
LINE公式アカウント運用では、「友だちは増えているが、どの施策が効果的なのかわからない」という課題を抱える事業者が多く存在します。
Lineupの流入経路計測機能では、友だち追加時に流入元を自動判別し、流入経路ごとに自動で友だちにタグ付け、管理画面上で閲覧が可能です。
これにより、
- どの広告や導線が友だち追加につながっているか
- 実店舗・オンラインのどちらが効果的か
といった判断が、感覚ではなくデータに基づいて行えます。
■ 流入経路ごとに、商品提案を変えられる
Lineupの特長は、流入経路を「分析」で終わらせず、施策に直結させられる点です。
流入経路ごとにユーザーにタグ付けすることで、
- おすすめ商品の出し分け
- ステップ配信の内容変更
- タグ絞り込みを活かしたセグメント配信
など設定できます。
例えばSNS広告経由で友だち追加したユーザーには新商品や限定商品を、店舗QRコード経由のユーザーにはリピート向け商品を案内するなど、
ユーザーの関心に合わせたLINE配信が可能になります。
博多店経由でLINEの友だち登録する際の流入経路を作成する例
■ 一斉配信に頼らないLINE運用
流入経路計測機能を活用することで、「誰が、どこから来たのか」を起点にした配信設計ができ、無駄な配信を減らしながら、反応率や購入率の向上を目指せます。
これにより、LINEメッセージ数の節約ができ、効果的な販売促進施策が行えるようになります。
■ 今後について
今後はAIおよびLINEを活用した販売促進、外部ECプラットフォームとのデータ統合などを通じ、EC事業者様の利益拡大、DX化をサポートできる機能提供を目指してまいります。
■Lineupの特徴
・サイトへのログイン不要で商品やサービスの購入可能
・最短2タップでの購入
・商品のオススメ
・商品リンク作成
・顧客属性に応じたセグメント配信
・ステップ配信
・自動カゴ落ちフォロー
・一括発送連絡
・LINE公式アカウントのアプリとの併用
・Shopify連携
・流入経路計測機能
■ 会社概要
・会社名 ： 株式会社Lineup （英語表記 Lineup, Inc.）
・代表者 ： 代表取締役 阿部 倫行
・所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座１丁目１２番４号Ｎ＆Ｅ・ＢＬＤ．７階
・URL ：https://www.lineup.market/
・事業内容 ：LINEでネットショップがカンタンに作成できるサービス「Lineup」の企画・開発・運営
・運営お問い合わせ：https://app.lineup.market/#/contact
■ 本リリースに関するお問い合わせ
流入経路計測機能に関するご相談・導入のご検討については、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム：https://app.lineup.market/#/contact