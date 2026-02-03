LINE ECプラットフォーム「Lineup」、LINE友だち追加元の流入経路計測機能を正式リリース

株式会社Lineup

LINE公式アカウント上でネットショップ運営ができるECプラットフォーム「Lineup（ラインナップ）」は、LINE公式アカウントへの友だち追加時の流入元を計測・可視化できる「流入経路計測機能」を新たにリリースしました。

本機能により、WebサイトやSNS広告、QRコードなど、どの経路から友だち追加されたのかを把握できるようになります。

流入経路管理機能の紹介動画

■ 友だち追加の「入口」を見える化

LINE公式アカウント運用では、「友だちは増えているが、どの施策が効果的なのかわからない」という課題を抱える事業者が多く存在します。

Lineupの流入経路計測機能では、友だち追加時に流入元を自動判別し、流入経路ごとに自動で友だちにタグ付け、管理画面上で閲覧が可能です。

これにより、

- どの広告や導線が友だち追加につながっているか- 実店舗・オンラインのどちらが効果的か

といった判断が、感覚ではなくデータに基づいて行えます。

■ 流入経路ごとに、商品提案を変えられる

Lineupの特長は、流入経路を「分析」で終わらせず、施策に直結させられる点です。

流入経路ごとにユーザーにタグ付けすることで、

- おすすめ商品の出し分け- ステップ配信の内容変更- タグ絞り込みを活かしたセグメント配信

など設定できます。

例えばSNS広告経由で友だち追加したユーザーには新商品や限定商品を、店舗QRコード経由のユーザーにはリピート向け商品を案内するなど、

ユーザーの関心に合わせたLINE配信が可能になります。

■ 一斉配信に頼らないLINE運用

博多店経由でLINEの友だち登録する際の流入経路を作成する例

流入経路計測機能を活用することで、「誰が、どこから来たのか」を起点にした配信設計ができ、無駄な配信を減らしながら、反応率や購入率の向上を目指せます。

これにより、LINEメッセージ数の節約ができ、効果的な販売促進施策が行えるようになります。

■ 今後について

今後はAIおよびLINEを活用した販売促進、外部ECプラットフォームとのデータ統合などを通じ、EC事業者様の利益拡大、DX化をサポートできる機能提供を目指してまいります。

■Lineupの特徴

・サイトへのログイン不要で商品やサービスの購入可能

・最短2タップでの購入

・商品のオススメ

・商品リンク作成

・顧客属性に応じたセグメント配信

・ステップ配信

・自動カゴ落ちフォロー

・一括発送連絡

・LINE公式アカウントのアプリとの併用

・Shopify連携

・流入経路計測機能

