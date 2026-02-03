【2/19（木）14 時～】Google・Criteo EC 案件で今日から使えるデータフィード広告改善 提案セミナー 初級編

株式会社フィードフォース

株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）が提供する、マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」は、無料オンラインセミナー「Google・Criteo EC 案件で今日から使えるデータフィード広告改善 提案セミナー 初級編」を 2026 年 2 月 19 日（木）に開催いたします。

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://dfplus.io/seminar/form-20260219

「データフィード広告の改善提案が難しい」と感じたことはありませんか？

データフィード広告にはシステム的な理解が必要となり、提案しにくく思われることもありますが、広告成果にレバレッジをかけられる提案要素 の一つです。

本セミナーでは、広告代理店の営業ご担当者様向けに、Google・Criteo の EC のデータフィードを題材として、

- クリエイティブ・商品情報の確認ポイント- 機械学習が進みやすいフィード設定・改善の考え方- 広告主に説明・提案しやすい改善視点

を中心に、「今日から提案に使える」実践的な内容をお伝えします。

また、セミナー参加特典として、提案や商談時にそのまま使える「データフィード広告 改善チェックリスト」をお渡しします。

広告運用の自動化が進み、入札や配信調整による差別化が難しくなりつつある今、商品データ（データフィード）の改善を打ち手の一つに加えていただければ幸いです。

◆登壇者情報

dfplus io セールス

志賀 隼介

データフィード管理ツール「dfplus io」のセールスリーダー。主に EC 事業者や広告代理店の課題に寄り添い、運用負担の軽減と成果最大化のためのデータフィード活用を支援している。

◆こんな方におすすめです

- Google・Criteo のデータフィード広告について、改善提案に自信が持てない方- 運用担当と分業しており、営業として成果に直結する提案軸を探している方- 広告運用自動化が進む中で、差別化できる広告提案の切り口を増やしたい方- EC 案件で、広告主に「なぜ改善が必要か」を論理的に説明したい方

※広告代理店の営業・プランナーの方を主な対象としていますが、広告主の方もご参加いただけます。

◆セミナー開催概要

日時：2026 年 2 月 19 日（木）14:00～15:00

場所：ウェビナー会場（ご参加の方にはメールで URL をお知らせします）

参加費：無料

◆マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」について

「dfplus io」は、様々な商品・商材データを広告・SNS・DX などでフル活用するための SaaS です。初心者の方でも高品質なデータフィードを無理なく手元で管理することができ、スピーディな準備や PDCA を実現します。データフィードマーケティングに役立つ機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告主様、広告代理店様から支持されています。

サービスサイト：https://dfplus.io/

使い方・tips ブログ：https://dfplus.io/blog

無料トライアル申込：https://dfplus.io/freetrial/

【株式会社フィードフォース 会社概要】

フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」 をミッションに B2B 領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。

会社名：株式会社フィードフォース

所在地：東京都港区南青山一丁目 2 番 6 号 ラティス青山スクエア 3F

代表者：代表取締役 塚田 耕司

事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業

Webサイト：https://www.feedforce.jp/