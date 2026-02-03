コミューン、ミキハウスの北米市場における顧客調査を実施

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune（コミューン）」を提供するコミューン株式会社は、MIKI HOUSE Americas, Inc.の北米市場におけるマーケティングコンサルティングの支援プロジェクトを行うことをお知らせします。

本プロジェクトでは、MIKI HOUSEリワードプログラムの一部会員を対象としたデプスインタビューを実施。数値データだけでは解明できない「なぜこのブランドが選ばれ続けるのか」という顧客インサイトを抽出し、北米市場特有の顧客心理や商習慣に即した、新規顧客獲得に向けたマーケティング施策を企画・立案します。

背景と目的

ミキハウスは、「子どもと家族の毎日を笑顔でいっぱいに」の理念のもと、子どものことを第一に考えたものづくりとサービスにこだわり続けています。その品質と価値が評価され、北米の富裕層・アッパーミドル層を中心に絶大な支持を得ています。一方で新規顧客層の拡大においては「誰が、どのような心理で購入・推奨に至っているか」という定性的なインサイトの言語化が不可欠です。

コミューンはこれまで、子供服ブランド「ミキハウス」を展開する三起商行株式会社の日本国内におけるコミュニティ運営を支援してきました。その知見と、北米市場でのマーケティングノウハウを融合することで、同社の課題解決を実現します。

取り組みの内容

本プロジェクトでは、単なるリサーチに留まらず、マーケティング戦略への実装を目的としたコンサルティングを実施します。

調査設計からロイヤル顧客へのデプスインタビュー調査、調査結果の分析およびインサイト抽出、そしてマーケティング活用を見据えた報告・提案までを一気通貫で行います。

表層的な満足度や利用実態だけでなく、ブランドへの愛着形成の背景や、購買・推奨に至る意思決定プロセスを深く掘り下げることで、「なぜ選ばれ続けているのか」という顧客インサイトを可視化します。可視化した顧客インサイトから、北米市場特有の顧客心理や商習慣に即した、新規顧客獲得に向けたマーケティング施策を企画・立案します。

コミューンの提供価値- 北米市場でのマーケティング支援の実績とノウハウコミューンは2022年より北米展開を開始し、コミュニティ運営やマーケティングのご支援を進めてきました。北米市場に根差した文化・価値観理解に基づいたマーケティング戦略を構築し、的確な市場アプローチを支援いたします。- 言語の壁を超えて、顧客との信頼を構築日本語、英語両方でのご支援が可能なため、現地の企業との連携もスムーズに行うことができます。- 日本国内におけるコミュニティマーケティングの実績日本国内においては、ミキハウスのオンラインコミュニティ「ミキハウスパーク」のご支援をしてきました。ご支援の中で築いてきた知見も活かし、顧客との長期的なエンゲージメントを確立します。

「Commune Global」について

日本企業の海外展開伴走支援サービス「Commune Global」は、海外展開する日本企業の「顧客視点」の循環的成長を目指し、「戦略」から「実行」までワンストップで伴走します。

https://commune.co.jp/global/(https://commune.co.jp/global/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Global&utm_content=TOP)

MIKI HOUSE AMERICAS, Inc.とは

ミキハウスの米国法人として2011年にニューヨークに設立され、米国市場におけるブランド展開を統括しています。ニューヨークのザ・プラザホテル内の高級ブティック等直営店を構えると共に、全米各地の有名小売店への卸販売と、公式米国ウェブサイトのオンラインストアを通して、米国にお住まいの皆様に、日本製を中心とする高品質の商品をお届けし、高付加価値なグローバル子供服ブランドとしてのブランディングを強化しています。

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。

Communeサービスサイト：https://commune.co.jp/(https://commune.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Commune&utm_content=TOP)

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F

会社サイト：https://communeinc.com/ja