「子育て応援スペース」に新デザインが登場！

東京都

都営地下鉄では、小さなお子様連れのお客様にも安心して気兼ねなく電車を利用していただけるよう、令和元年７月から「子育て応援スペース」を設置した車両の導入を開始し、現在地下鉄各線で計71編成を運行中です。

これまで、「きかんしゃトーマス」や「だるまちゃん」シリーズをはじめとした４シリーズのデザインを展開してきましたが、このたび大江戸線に、東京さくらトラム（都電荒川線）マスコットキャラクター「とあらん」と、都バスマスコットキャラクター「みんくる」が登場する子育て応援スペースを設置いたします。

１ 運行開始日

令和８年２月６日（金） ※以降、順次運行

２ 導入編成数

大江戸線４編成 （既存の71編成と合わせて、計75編成となります。）

３ 設置場所及び導入デザイン3号車及び6号車のフリースペース（号車ごとに異なる２種類のデザインで装飾）

【3号車】

【3号車】

【6号車】

【６号車】

※ 画像はすべてイメージ (上：車内装飾 下：車外ステッカー)

４ デザインコンセプト

３、６号車ともに、「都営交通でお出かけを楽しもう！」という大きなテーマのもと、都営交通のキャラクター「とあらん」と「みんくる」を活用し、親しみやすいデザインとしました。

【３号車】「みんくる」と「とあらん」が朝起きて、それぞれ都営バスや都営地下鉄を使いながら待ち合わせ場所に向かうストーリーになっています。【６号車】「とあらん」と「みんくる」のお出かけの様子や過ごし方について、春・夏・秋・冬の季節ごとに描いています。

５ その他

「子育て応援スペース」は、小さなお子様連れのお客様だけでなく、お年寄りや車いすをご利用の方など、どなたでもご乗車いただけるスペースです。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

（別紙）

■ 運行情報

※ 運行時刻は、車両整備等の関係から日々異なります。

「子育て応援スペース」の運行情報は、乗車当日に東京都交通局ホームページまたは都営交通アプリからご確認いただけます。

・ 東京都交通局ホームページ

運行時刻が確認できます。

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/schedule/kosodate/index.html

・ 都営交通アプリ

リアルタイムの走行位置が確認できます。

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/app.html

■ 運行編成数および装飾デザイン

令和８年３月31日時点の、各線ごとの運行編成数および装飾デザインの内訳は、下表のとおりです。

※ 網掛け部分は令和８年２月６日以降、順次運行開始。