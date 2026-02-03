TikTok Shop、地域の魅力的な商品を全国へつなぐ新プロジェクト「TikTok Shop Local」を始動

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、アプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop」を通じて、地域の特産品や中小事業者の商品などを全国へ届け、地域の魅力発信や地域経済の活性化に寄与することを目指す新たなプロジェクト「TikTok Shop Local（ティックトックショップ ローカル）」（以下「本プロジェクト」）を開始いたします。

本プロジェクトは、TikTok Shopの特徴である、新しい購買体験「ディスカバリーEコマース」の仕組みに、動画コンテンツやLIVE配信を掛け合わせることで、これまで十分に知られてこなかった地域の名産品や、地元事業者が手がける商品が、自然に発見され、購入へとつながる体験を提供するものです。



具体的には、本プロジェクトを通じて、TikTok Shopは、地域の中小事業者や伝統産業の商品に新たな発見と販路開拓の機会を提供するとともに、動画コンテンツやLIVE配信を通じて商品の魅力や背景を伝え、理解と共感を伴う購買体験の創出を目指します。さらに、事業者が継続的に活用できるデジタル販促や情報発信の手段を提供することで、事業基盤の強化につなげていくことも目的としています。これらの取り組みを通じて、地域の魅力発信や地域経済の活性化に貢献します。



地域の中小事業者や小規模事業者の多くは、高い商品力や独自のストーリーを持ちながらも、販路や情報発信の機会が限られているという課題を抱えていると言われています。一方、TikTok Shopでは、動画やLIVE配信を通じて、商品の背景や使い方、つくり手の想いを伝えることで、ユーザーの共感や関心を起点とした購買が生まれています。本プロジェクトは、このようなTikTokならではの発見性とコンテンツ力を活かし、広告出稿や専門的なEC知識に過度に依存することなく、地域の商品がユーザーに見つけてもらうことができる環境を提供することを目的としています。なお、2026年3月中には、本プロジェクトの第一弾を実施する予定です。



今後もTikTokは、地域とともにリアル施策の連携をはじめ、全国各地の事業者とともに、地域ならではの魅力が発見され、TikTok Shopを通じて持続的に循環していく新たな購買の仕組みづくりを進めてまいります。



【TikTok Shopについて】

TikTok Shopとは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能です。ショッピング動画やLIVE配信を通じてユーザーはお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入することができる新しい購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけています。さらに、専用タブでの商品一覧表示やアフィリエイト連携など、セラーとクリエイターの双方を支援する多彩な機能も備えています。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。