『クリアターン』からニキビをカバー＊しながら、ケアもできる「ごめんね素肌　キニシナイクリーム」を2月20日より順次発売！

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、スキンケアブランド『クリアターン』の「ごめんね素肌」シリーズから、「キニシナイクリーム」（１品目１品種、ノープリントプライス）【医薬部外品】を2026年2月20日に、全国の量販店・ドラッグストアを中心に発売します。

◇クリアターン公式サイト https://kosecosmeport.co.jp/clearturn/

＊メイクアップ効果

■発売の背景

「クリアターン ごめんね素肌」は、敏感・あれがちな肌をケアするシリーズとして多くの方にご愛用頂き、シリーズ累計出荷数量は1,700万個★に達しています。

メイクや不規則な生活、外的刺激※により、肌にストレス※や負担を感じている方が増加し、「ニキビができた際、日中はなるべく隠したい、ニキビの上から普段のベースメイクをすることには抵抗がある」といった肌悩みを抱えている方も多い状況にあります。このような背景から、このたび、ニキビをカバー＊しながら、ケアもできる「キニシナイクリーム」を発売します。

★ 2026年2月3日時点での累計出荷数量/当社調べ ※ 乾燥による

１．W有効成分配合 日中もニキビ・肌あれを集中ケア

日中も、ニキビ＆肌あれ予防。ケアと隠すを両立したアクネケアクリーム。

２．罪悪感なく、ニキビ・ニキビ跡を自然にカバー

※1 D-パントテニルアルコール ※2 ニコチン酸アミド ※3 水溶性ツボクサエキス ※4 セイヨウナシ果汁発酵液 ※5 L-セリン

※6 リン酸L-アスコルビルマグネシウム ※7 架橋型シリコーン・網状型シリコーンブロック共重合体 BGは1,3-ブチレングリコールのこと

■『クリアターン』について

1998 年にデビューしたスキンケアブランドです。「高品質な美容液や、独自のスキンケア技術」と「素材、フィット感にこだわったシート」の相性を大切にし、肌状態や悩み、使用シーンに合わせて豊富なラインナップを取り揃えています。世界11の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム）で展開しています。

2026年2月20日 順次発売

『クリアターン』 新商品（1品目１品種)

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

