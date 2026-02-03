イーコマースフェア東京2026にてビジョナリーエンジン代表の小栗が登壇

株式会社Visionary Engine

株式会社ビジョナリーエンジン（本社：東京都港区、代表取締役：小栗 伸）の代表 小栗伸が、インフォーママーケッツジャパン株式会社主催「イーコマースフェア東京2026」に登壇します。

イーコマースフェア 東京 とは?

2008年より、国内初のイーコマース・通販イベントとしてスタートした本展は、EC／通販／ネットショップビジネスの最新トレンドや役立つノウハウが集結する専門展示会です。業界向けの最新システムから運営ノウハウまでオンラインビジネスに関わる企業が一堂に集結するイベントです。

登壇概要

生成AI・AIエージェントは顧客体験をどう変えるのか

日時： 2026年3月25日（水）13:00～13:40

登壇者：一般社団法人AICX協会 代表理事 小栗 伸

生成AIやAIエージェントの進化は、EC・通販を単なる販売チャネルから「顧客との関係性を設計する体験の場」へと変えつつあります。本講演では、ECの個別施策論ではなく、AIが顧客理解・対話・意思決定をどのように変えていくのかという顧客体験の構造変化に焦点を当てます。AIを活用した顧客接点の実践例をもとに、CX／マーケティング責任者が今どこに備え、何から着手すべきかを整理します。

イベント概要

イベント名：イーコマースフェア東京2026

開催日時： 2026年2月26日(木)~27(金)

開催場所：東京ビッグサイト

主催： インフォーママーケッツジャパン株式会社

対象： BtoC・BtoB-ECシステム（クラウド、ASP、パッケージ、フルスクラッチ）、ECモール、カート、データ分析、CRM、アプリ開発、レコメンド、AI（人工知能）など

参加登録及び詳細はこちら(https://imj.ecfair.jp/form/imj-event2026/ecf-mtf/seminar/program/#F-00)

■ インフォーマ マーケッツ ジャパン 株式会社

代表者：代表取締役 クリストファー・イブ

本社所在地： 〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル 2F

設立：1993年3月

コーポレートサイト：https://informamarketsjapan.com/index.php

事業内容：トレードショー、国際会議及びセミナーの企画・主催・運営、ウェブサイトの構築、雑誌、その他出版物の発行及び販売

■ 株式会社ビジョナリーエンジン

代表者：代表取締役 小栗 伸

本社所在地：〒105-0013 東京都 港区 浜松町2-2-15 ダイヤビル2F

設立：2021年11月

コーポレートサイト：https://visionary-engine.com/

事業内容：新規事業立ち上げ支援事業、AIコンサルティング事業、プロダクト開発事業、アワードエントリー支援事業