【藤乃煌 富士御殿場】～2/23（月・祝）は富士山の日～限定宿泊プラン「標高×２２３の星空物語」発売開始澄み渡る冬の富士山と星降る焚火タイム2026年2月５日（木）～2月28日（土）

藤田観光グループが運営する、すべてのお部屋から富士山の眺望が楽しめるグランピング施設「藤乃煌 富士御殿場」（所在地：静岡県御殿場市東田中3373-25、 総支配人：大塚 真史、以下：藤乃煌）では、静岡県が定める「富士山の日（2月23日）」に合わせて、期間限定プラン「標高×２２３の星空物語」を販売いたします。

2月23日は「富士山の日」！！富士山は四季を通じて美しい山ですが、冬こそが真の美しさを引き出す季節です。特に２月は、澄んだ空気と安定した晴天のコンビネーションで、「富士山らしい富士山」と呼ぶべき荘厳な姿が見られる可能性が高い季節となっており、藤乃煌 は、その美しさを最前列で堪能できる立地にあり、その恩恵を皆様に楽しんでいただけるように限定宿泊プランをご用意しました。

富士山の標高3.776ｍにちなみ、宿泊料金はお二人で37,760円（1泊2食付き）でご用意。特典も富士山の日（2月23日）にちなんで、1日2組様限定・チェックアウトを2時間延長して12：00までに、さらに3大特典（箱根小涌園ユネッサン1日ご利用券・御殿場プレミアム・アウトレットのお得なクーポンシート、藤乃煌オリジナルの手ぬぐい）付のとってもお得なプランとなっております。

「冬のキャンプは寒そう」-皆さんそう思われてませんか？藤乃煌は、寒冷地対応施設になっており、外の寒さはむしろ快適性を引き出すスパイスとなります。室内は常に20℃以上を保つ冷暖房完備で、キャビンでもドームでも、ホテルライクな快適さが保証されます。冬キャンプの経験者たちが口を揃えて言うのは、「温かい室内と冷えた外気のコントラストが、何物にも代え難い贅沢」ということです。加えて都会では見ることができない満点の星空の下で行う「焚火」は、今しか体験できない冬の醍醐味となります。

この期間に、美しい富士山とともに藤乃煌でグランピングを楽しんでみてはいかがでしょうか。

限定宿泊プラン「標高×２２３の星空物語」 概要

日2組様限定・チェックアウト2時間延長の12：00

3大特典付きとってもお得な宿泊プランです。

期間：2026年2月5日（木）～2月28日（土）

※土日祝も2組限定で同料金！！

料金： お二人様37,760円（税込み）

客室：グランデキャビン（６名様まで利用可）

特典：１.箱根小涌園ユネッサン１日ご利用

※ご宿泊日の当日・もしくは翌日にご利用いただけます

２.御殿場プレミアム・アウトレット クーポンシート

３.オリジナル手ぬぐい（１組に１枚）

予約URL：https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg031/plans/10183764

藤乃煌 富士御殿場 施設概要

都心から約 1 時間半。四季を通じ様々な表情を見せる日本一の山を望む高原都市、御殿場にあるグランピング施設。ダイナミックな景観と豊かな自然に抱かれた新しい旅のスタイルを体験できる施設です

所在地：静岡県御殿場市東田中3373-25

施設：

藤乃スイート１棟 グランデキャビン６棟 ドームテント５棟

DOGキャビン４棟 デラックスキャビン８棟 ユニバーサルキャビン １棟 合計２５棟

ビバレッジステージョン 貸切展望風呂：「藤乃湯」「煌乃湯」 プレイエリア・セントラルステーション

公式ホームページ https://www.fu-ji-no.jp/kirameki/

藤田観光株式会社 会社案内

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークな コンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie