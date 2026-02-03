５種から選べる味！野菜たっぷり！『ラムトン ジンギスカン』期間限定発売

株式会社イートアンドホールディングス

販売延期となっておりました『ラムトン ジンギスカン』につきまして、2026年２月６日(金)より販売いたします。

株式会社大阪王将（東京ヘッドオフィス：東京都品川区 代表取締役社長：岡本優一）は 、餃子専門店「大阪王将」で、2026年１月22日(木)より『ラムトン ジンギスカン』シリーズを期間限定で発売いたします。

このたび、大阪王将では、冬の旨辛スタミナメニューとして、ラムと豚肉、もやし・キャベツ・にんじん・ニラを特製ダレで香ばしく炒めた『ラムトン ジンギスカン』シリーズを2026年１月22日(木)より期間限定で発売いたします。

味は、豆板醤の入った甘じょっぱいスタンダードな特製ダレの『恋するラムトンジンギスカン』。その上にニンニクダレと揚げニンニクをトッピングした病みつきになる味『ニンニク好きすぎラムトンジンギスカン』。生姜ダレと追い生姜でさっぱり食べれる『生姜まみれのラムトンジンギスカン』。唐辛子で辛さ倍増『大辛ホットラムトンジンギスカン』。濃厚味噌でごはんが進む『濃厚味噌ダレラムトンジンギスカン』の全５種類。どれも濃いめの旨辛味で、ごはんにもおつまみにもおすすめです。

■商品概要

ラムトン ジンギスカン 各980円(税込)

『恋するラムトンジンギスカン』

『ニンニク好きすぎラムトンジンギスカン』

『生姜まみれのラムトンジンギスカン』

『大辛ホットラムトンジンギスカン』

『濃厚味噌ダレラムトンジンギスカン』

販売期間： 2026年１月22日(木)～なくなり次第終了

販売店舗：全国の大阪王将（一部店舗を除く）

※店舗情報は、下記ページにてご確認いただけます。

https://www.osaka-ohsho.com/store/

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※テイクアウト可

※ご飯は付いておりません。

大阪王将について

1969年9月、大阪の京橋で創業した餃子専門店。創業以来の看板メニュー『元祖 焼き餃子』を中心に、質感の高い中華逸品をカジュアルな価格で提供しています。2024年に創業55周年を迎え、「地域に暮らす全てのお客様」にもっと元気に、もっと笑顔になっていただけるよう、そして「この街の食を支える活力の源」となるとびきりの一皿を提供してまいります。

大阪王将公式サイト：https://www.osaka-ohsho.com/