『シン・エヴァンゲリオン劇場版』から、最終決戦の「式波・アスカ・ラングレー」が1/4スケールスタチューに
株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつプレミアムマスターラインから、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に登場する、「式波・アスカ・ラングレー」の1/4スケールスタチューをリリースいたしました。予約受付は2月3日よりスタート。商品の発売は2027年6月～9月を予定しています。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/seva-asuka-shikinami-langley-pmeva-01.html
眼帯で隠した力、白いプラグスーツに包んだ心。
最終決戦に赴く第2の少女を、1/4スケールで表現
壮大な神話に終止符を打った『シン・エヴァンゲリオン劇場版』から、「式波・アスカ・ラングレー」をプレミアムマスターラインにて立体化。
下し立ての白いプラグスーツを身に纏い、ヤマト作戦に備える第2の少女。出撃前のひとときをイメージし、1/4スケールで作り上げた1体です。
軽く腰を下ろすポージングは、華奢なプロポーションと繊細な心模様が際立つよう製作。
髪の広がり、指先の仕草、そしてつま先の向きまでニュアンスを込めました。
陶器のような肌に浮かぶ表情は、決意と不安が交錯する様を映したもの。アイコニックな眼帯も、耳紐のフィット感までこだわりました。
深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツは、艶やかな白を基調に細部まで丹念に彩色。
淡いグレイのシェーディングにより、立体物としての存在感も自然に演出しています。
特製ベースは作中の印象的なデザイン要素であるヘキサゴンで構成。割れたL結界境界面のようなクリアパーツが、マイナス宇宙の不安定さも想起させます。
そして柔らかい表情を浮かべる頭部は、ボーナス版だけのスペシャルパーツ。
いつか食べたお弁当の味か、ついに辿り着いた居心地のよい場所か--微笑みの理由は、あなた自身で見つけてください。
精緻な色とカタチで登場した、最終決戦の式波・アスカ・ラングレー。色褪せることの無いヒロインの姿をお届けします。※「綾波レイ」は別売りです。
[ご注意]
・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品概要
プレミアムマスターライン
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 式波・アスカ・ラングレー ボーナス版
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアならびにEVANGELION STOREのみとなります。
商品価格 ：\115,390（税込）
発売時期 ：2027年6月～2027年9月頃
販売数量 ：400
シリーズ ：『シン・エヴァンゲリオン劇場版』
フォーマット：プレミアムマスターライン
サイズ：1/4 Scale
全高：46cm 全幅：24cm 奥行：27cm
重量：3.4kg
素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）
製品仕様・付属品：
・特製ベース
・ボーナス特典：フェイスパーツ×1（微笑み）
彩色：920-3
権利表記 ：(C)カラー
株式会社プライム１スタジオ
株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/