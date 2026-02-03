OBC、e-TAXと専用サービスの違いが30分でわかるコスパ徹底比較セミナーを開催

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、「電子申告は『法定調書奉行クラウド』がおすすめ！ e-TAXとの違いや業務時間削減効果を徹底比較！」と題した30分無料オンラインセミナーを開催いたします。

■開催の背景

労務担当者の皆様、昨年末の年末調整から今年1月の法定調書申告まで、本当にお疲れ様でした。

この大変な時期を乗り越え、「そろそろ紙での申告はやめて電子申告にしたい」と思っていませんか？

さらに、2025年に法定調書を合計30枚以上提出した企業は、今年12月に行う年末調整の申告(2027年1月提出分)から電子申告が義務化されるため、これまで以上に関心が高まっている方も多いのではないでしょうか。

電子申告と聞くと、無料で利用できるe-TAXを思い浮かべる方も多いものの、「操作が複雑で不安…」「使いこなす自信がない…」といった声もよく耳にします。

一方で、専用サービスはe-TAXと違い費用がかかるため、「社内承認が難しい…」というお悩みを抱えて導入をためらっている企業も少なくありません。

そこで、今回は、年末調整がひと段落した今だからこそ！

・電子申告ツールの選び方や、専用サービスの業務削減効果

・e-TAXと『法定調書奉行クラウド』の比較およびコストパフォーマンスの違い

について、徹底解説します！

社内承認を得やすくするためのポイントや、実際の業務改善事例もご紹介しますので、ぜひ本セミナーを受講いただき、早めの検討・準備を進めていきましょう。

■セミナー概要

名称：電子申告は『法定調書奉行クラウド』がおすすめ！

e-TAXとの違いや業務時間削減効果を徹底比較！

講師：株式会社オービックビジネスコンサルタント

日時：2月26日（木）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0144/260226/?p=OBC2601)

3月12日（木）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0144/260312/?p=OBC2601)

3月26日（木）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0144/260326/?p=OBC2601)

各回10:00～10:30（30分）

※全日程、同じ内容をお届けします。ご都合の良い日程でお申込みください。

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

★特典：セミナー終了後アンケートご回答でレジュメダウンロードURLをご提供いたします。

▼こんな方におすすめ

・2026年1月の法定調書申告を「紙」で行った方

・法定調書申告に業務負荷を感じている方

・電子申告をしたことがない方

▼支払調書・合計表作成から電子申告までをフルサポート

『法定調書奉行クラウド』についてはこちら(https://www.obc.co.jp/bugyo-cloud/hotei)

セミナー詳細を見る :https://www.obc.co.jp/landing/sem-denshishinkoku

■今後の展望

本セミナーを通じて企業の電子申告への第一歩を支援するとともに、OBCは今後も『奉行クラウドシリーズ』の法改正対応と、実務の変化に即した情報提供・機能強化を継続して進め、バックオフィス業務全体の効率化を力強く支援してまいります。