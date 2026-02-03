脱炭素化社会に向けて　地域に寄り添う次世代モビリティ開発始動

株式会社ロボデックス

株式会社ロボデックスは、2026年1月15日にELEMOs合同会社、2026年1月26日にユナイテッド・ソリューション株式会社、2026年1月30日に株式会社ブレイズと業務提携を締結し、水素燃料電池で自走する小型モビリティの開発を開始いたしました。

当社のドローンに搭載する小型水素タンクと発電を行う燃料電池をこれら電動小型モビリティに搭載することで、小型モビリティの開発・販売会社が抱える「走行時間の伸び悩み」や「バッテリー充電時間の長さ」などの課題を当社の技術や商品で解決できることがわかり、共同開発の業務提携に繋がりました。

このようなモビリティを「脱炭素」を身近に感じない地域レベルの生活者に対して、地域の課題にマッチさせて提案させていくことこそが脱炭素化社会実現に向けた大きな一歩になると考えているため、この度プレスリリースさせていただきます。

高齢化社会の移動課題に応える、免許不要の小型モビリティ

日本では高齢化の進展に伴い、運転免許の返納後に「移動の足」を失う高齢者は少なくありません。特に地方や郊外部では、公共交通機関の縮小により、日常の買い物や通院といった最低限の移動さえ困難になるケースあります。

株式会社ELEMOsは、免許不要で乗れる小型モビリティを通じて、こうした高齢者の移動課題に向き合い、生活者の足となるシニアカー用途向けモビリティを展開しています。

本共同開発では、水素燃料電池を搭載することで、航続距離の延長と短時間でのエネルギー補給を可能にするとともに、軽いボンベの交換のみで走行を再開できる運用を実現します。水素は走行時にCO2を排出しないクリーンエネルギーであり、静音性にも優れていることから、地域にやさしい次世代モビリティとしての可能性を秘めています。

力に不安のある高齢者でも無理なく扱える運用を実現することで、免許返納後も安心して外出できる移動手段を確保し、高齢者の社会参加や生活の自立を支える次世代シニアカーの実現を目指します。

本プロジェクトで開発を進める「ELEMOs4 REBORN（エレモーズフォーリボーン）」（画像提供：ELEMOs合同会社）

ライフステージに合わせた選択を。家族をつなぐ３人乗りバイク

結婚や出産、子どもの成長といったライフステージの変化に伴い、「もう一台クルマがあった方が便利かもしれない」と感じる一方で、購入費用や維持費、使用頻度を考えると踏み切れずに悩む「セカンドカー問題」は、多くの家庭が一度は直面する共通の課題です。

その一方で、「使用頻度は高くないが、いざという時にないと困る」「手放したい気持ちはあるが、あるとやはり便利」といった理由から、セカンドカーをなかなか手放せずにいる家庭も少なくありません。

ユナイテッド・ソリューション株式会社が展開する三人乗り電動モビリティ「PICNIC」は、こうした誰もが通る悩みに対する一つの解決策として、バイクより安心・車ほど大きくない中間的な移動手段を提供しています。日常の買い物や通院、子どもの送迎、ちょっとした家族での外出など、生活の中の「少しの移動」を幅広くカバーできることが特長です。

本共同開発では、この「PICNIC」に水素燃料電池システムを搭載することで、航続距離の延長と短時間でのエネルギー補給を可能にし、家族で気軽にシェアできるモビリティの実現を目指します。

水素燃料電池は、バッテリーの充電を待つ必要がなく、タンクの交換のみで走行を再開できるため、朝の通勤や送迎、昼間の買い物、夕方の外出といった複数シーンで連続利用しても、充電待ちによるストレスが生じにくくなります。

セカンドカーに代わる現実的な選択肢として、水素で走る三人乗りモビリティは、家計負担の軽減と脱炭素社会の実現を両立する、新しい生活インフラの一つになると考えています。

本プロジェクトで開発を進める「EQV-PICNIC」（画像提供：ユナイテッド・ソリューション株式会社）

地域に「優しさ」を走らせる。次世代デリバリーバイク

近年、飲食・日用品を中心としたデリバリーサービスの需要は都市部だけでなく地方にも広がり、地域の生活を支えるインフラとして、デリバリーサービスの重要性が高まっています。

こうした社会背景の中で、デリバリー事業を支える車両には、単に走行できるだけでなく、業務を止めずに走り続けられることや、騒音や排出ガスの少ない「地域にやさしい」エネルギーであることが、これまで以上に重要な要件となっています。

脱炭素化の流れが加速する今、ガソリン車に代わる移動手段としてEVの導入が進む一方で、充電に要する時間や航続距離の制約が、連続走行を前提とするデリバリー業務において新たな課題となるケースもあります。特に、夜間や住宅地での配達においては、稼働効率だけでなく、地域環境への配慮も求められています。

本共同開発では、EVデリバリーバイクに水素燃料電池を搭載することで、航続距離の延長と短時間でのエネルギー補給を可能にし、より長時間の安定稼働を実現することを目指します。水素は走行時にCO2を排出しないクリーンエネルギーであり、静音性にも優れていることから、地域社会にやさしい次世代モビリティとしての可能性を秘めています。

水素燃料電池は、バッテリーの充電を待つ必要がなく、タンクの交換のみで走行を再開できるため、車両の停止時間を最小限に抑え、デリバリー業務全体の効率向上にも寄与します。これにより、配達のスピードや安定性を高めるとともに、ドライバーの業務負担軽減にもつながります。

デリバリー需要の拡大と脱炭素社会の実現という二つの潮流を背景に、水素で走るデリバリーバイクは、地域の暮らしを支える「やさしい物流インフラ」として、次世代の持続可能な社会づくりに貢献していく存在になると考えています。

本プロジェクトで開発を進める「EVデリバリー」（画像提供：株式会社ブレイズ）

マルチユース可能な水素燃料電池による次世代モビリティ基盤

本プロジェクトの中核となる水素燃料電池は、株式会社ロボデックスが開発・提供する水素ドローン向け燃料電池技術を基盤に開発を進めています。すでに実運用実績のある技術を応用することで、安全性・信頼性を担保しながら、モビリティ用途への展開を図ります。

水素タンクについても同一規格化を進めることで、モビリティに限らず、水素ドローンや他の小型モビリティへの使い回しを可能とします。さらに、現在別プロジェクトとして開発を進めている水素燃料電池発電機とも共通化されるため、平時は移動手段として、有事には非常用電源として活用できるなど、社会インフラとしての拡張性も備えています。

従来のリチウムイオンバッテリーでは、使用していなくても残量が減少する「自己放電」や、長期保管時の劣化といった課題がありました。一方、水素燃料電池は燃料を放電せずに長期間保持できるため、長時間使用しない場合でもエネルギー残量を気にする必要がありません。

水素社会の実現に向けては、単一用途にとどまらない「マルチユース性」が重要な要素になります。本プロジェクトでは、モビリティ、ドローン、発電機といった複数用途で共通利用できる水素燃料電池基盤の構築を通じて、将来的な水素エネルギーの社会実装と利便性向上を見据えた取り組みを進めていきます。

次世代型水素タンク水素燃料電池

ELEMOs合同会社について

ELEMOs合同会社は、免許不要で乗れる特定小型EVモビリティを開発・販売し、日常の移動や地域の移動課題に応える製品を提供。多様なEV小型四輪で、生活者の足を支え、持続可能な地域社会の実現に貢献する。

【会社概要】

社名：ELEMOs合同会社

本社所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3幕張テクノガーデンB棟9階

代表取締役：伊藤京子

事業内容： 電動小型モビリティの企画、OEM製造、販売

設立： 2023年10月

HP：https://elemos.jp/

ユナイテッド・ソリューション株式会社について

広島から次世代の移動体験を届ける、小型電動モビリティの専門企業。普通免許で乗れる「EQVシリーズ」の販売を通じ、ミニマルで軽快なライフスタイルを提案します。

【会社概要】

社名：ユナイテッド・ソリューション株式会社

本社所在地：広島市南区元宇品町2-43

代表取締役：北浦 弘久

事業内容： EVモビリティ開発、設計、OEM生産、販売

設立： 2010年3月

HP：https://e-qv.net/

株式会社ブレイズについて

株式会社ブレイズは、日常を変える電動モビリティの企画・開発・製造・販売を手がける。多彩なEV商品ラインナップを提供し、次世代の生活シーンを切り拓く革新的なEVブランドとして、モビリティの未来を牽引する。

【会社概要】

社名：株式会社ブレイズ

本社所在地：名古屋市中村区本陣通2丁目30

代表取締役：市川 秀幸

事業内容： EVモビリティ開発、製造、販売

設立： 2002年4月

HP：https://portal.blaze-inc.co.jp/

株式会社ロボデックスについて

株式会社ロボデックスは、長時間飛行が可能な水素ドローンを開発。FCドローンで培った技術を活かし、水素供給や小型モビリティ開発領域にも着手。水素ドローンのパイオニアとして、ドローン業界の最先端を走る。

【会社概要】

社名：株式会社ロボデックス

本社所在地：横浜市旭区上川井町273

代表取締役：貝應 大介

事業内容： 水素ドローン、水素供給、モビリティ開発

設立： 2019年6月20日

HP：https://robodex.net/