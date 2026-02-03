2025年12月期 決算説明会に関するお知らせ（2月10日［火］開催）

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）は、機関投資家、アナリスト、報道関係者の皆様を対象とした2025年12月期 決算説明会を2月10日(火)15時30分から開催いたします。

本説明会では、2025年12月期の業績概況や中期経営計画についての説明を予定しております。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/190_1_6f303f4d33d804282f02147a967047b5.jpg?v=202602030321 ]

【参加申込方法】

本説明会は事前登録制です。

参加をご希望される方は、2026年2月10日(火)12時までに、下記のURLよりご登録ください。

お申込みリンク：

https://iross-net.com/Seminars/seminar_desc?record_key=hbc0BiW2bOeqQdpKIncC

※初めてご利用の方は、ユーザー登録が必要です。

※事前登録のない場合、ご参加いただけませんのであらかじめご了承ください。

※個人投資家・一般の方のご利用はできません。

【その他】

当日の説明の様子を収めた動画、および使用した投影資料は、後日当社ウェブサイト内のIRライブラリー(https://www.fancs.com/ir/library/presentation/)内に掲載予定です。

どなたでもご覧いただけますので、ぜひご確認ください。

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億7,367万円（2024年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。