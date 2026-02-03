令和7年度キラキラドリームプロジェクト報告会の開催について【島根県立大学】

公立大学法人島根県立大学

島根県立大学松江キャンパスが実施するキラキラドリームプロジェクトは、学生が企画・運営するプロジェクトに対して大学が費用を補助し、夢の実現を応援するコンテストです。今年度は3団体からの応募がありました。6月に学内審査会を開催し、人間文化学部地域文化学科の学生2名からなる「しずくの島根」が採択され、1月末まで活動を行ってきました。本報告会では、活動の成果や学び、今後の展望について発表します。

日 時：令和８年２月19日（木）15時～15時45分

場 所：島根県立大学松江キャンパス図書館ラーニングコモンズ（松江市浜乃木7-24-2）

団体名：しずくの島根

企画名：あした、島根へ。プロジェクト

概 要：島根県の自然や観光地の魅力をSNS（主にInstagram、TikTok）を通じて発信し、観光促進お

よび地域活性化を目指す取り組みを行いました。松江市、大田市、安来市を中心に、オススメ

のスポットを訪れ、学生自ら取材、撮影、編集を行った動画や写真を投稿し、大学生の目線で

感じた島根県の魅力を発信しました。

Instagram：https://www.instagram.com/shizuku_shima25?igsh=a281YTJ2bzB3bDhw

TikTok：https://www.tiktok.com/@shizuku_shima25?_r=1&_t=ZS-93RAZUZj9XU(https://www.tiktok.com/@shizuku_shima25?_r=1&_t=ZS-93RAZUZj9XU)

※報告会について、学生の方もご参加いただけます。一般の方に関しましては、会場のキャパシティの問題もありご遠慮いただいています。ご了承ください。

令和7年6月25日（水）学内審査会採択団体「しずくの島根」（審査委員⾧より採択決定通知書を授与）

【問い合わせ先】

島根県立大学松江キャンパス管理課 広報担当

TEL:0852-26-5525

FAX:0852-21-8150

メール:m-kouhou〔ｱｯﾄ〕u-shimane.ac.jp ※〔ｱｯﾄ〕は@に変更し、送信ください。