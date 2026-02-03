株式会社SaleSeed、営業責任者向け「AI活用コーチング」を提供開始。各社の営業組織に合わせた最適なAI活用を伴走支援。

株式会社SaleSeed

「夢ある人の実行力になる」をミッションに掲げる株式会社SaleSeedは、営業マネージャー・責任者を対象に、組織の営業プロセスや課題に合わせてAI活用の仕組みを設計・定着させる新サービス「AI活用コーチング」を本日2026年2月3日より提供開始いたします。

本サービスは、現時点では「先着10社様」を上限とした特別先行枠での提供となります。サービス開始を記念し、この先行枠にお申し込みいただいた企業様限定で、定価から最大52%オフとなるキャンペーンを実施いたします。

■背景

現在、多くの営業組織でAIの導入が進んでいますが、「ツールを導入したが現場に定着しない」「メンバーによって使いこなしにバラツキがある」といった課題が浮き彫りになっています。 これまでのAI研修の多くは汎用的なスキルの伝達に留まっており、「自社の独自の営業プロセスにどう組み込むか」という設計が欠けていました。SaleSeedは、これまで150社以上の営業組織を支援してきた知見を活かし、AIを組織の「成果」に直結させるためのパーソナルコーチングを提供します。

AI活用コーチングについてはこちら :https://saleseed.jp/ai-coaching/

■「AI活用コーチング」サービス概要

本サービスは単なるツールの提供ではなく、営業組織の解像度が高く、AI活用にも長けたコーチと共に「自社専用のAI活用ルール」を作り上げ、現場に定着させる伴走型プログラムです。

・営業プロセスの整理とAI領域の切り分け

現在の業務フローを可視化し、AIに任せるべき領域と営業が担うべき領域を明確にします。

・自社専用のAI活用方針・プロンプト設計

組織特有の課題に合わせて、商談準備、議事録作成、振り返りなど、実務に即したAIの使い方を具体的に設計します。

・運用・定着までの徹底フォロー

設計して終わりにせず、現場での試行と調整を繰り返し、組織全体で活用できる状態までサポートします。

■選べる3つのプラン

・Starter（50,000円）： 2週間の短期集中で、自社の仕事に合ったAI活用の方向性を明確にします。

・Standard（250,000円）： 全4回のコーチングを通じて、AIを日常業務で使いこなせる仕組みを構築します。

・Advanced（要相談）： ツール連携や組織全体への大規模導入、ソリューション展開を支援します。

【リリース記念！先着10社限定キャンペーン】

新サービスの提供開始に伴い、早期導入を検討される企業様を対象とした特別キャンペーンを実施いたします。

本格ローンチに先駆け、本日からお申し込みを受け付ける「先着10社様」に限り、以下の特別料金にて提供いたします。

・Starter：30,000円（定価から40%オフ）

・Standard：120,000円（定価から52%オフ）

※定員に達し次第、締め切らせていただきます。詳細は下記公式サイトからお問い合わせください。

■会社概要

夢ある人の実行力になる。

未来を思い描くことさえ難しいこの時代。

それでも夢を諦めない企業や人のためのあらゆる実行力になりたい。

たとえば、 価値あるものをもっと世の中に広めるための営業支援や、

苦心の末に生まれた製品やサービスに見合う取引先が見つかるデータベース開発で。

夢を「見る」と「叶える」の間にあるいくつもの壁を壊していく。

ともに、どこまでも。

社名：株式会社SaleSeed

所在地：東京都港区芝浦3-17-12 吾妻ビル4階

設立： 2021年4月

代表取締役： 大矢 剛大

事業内容： 営業支援事業/他

会社HP：https://about.saleseed.jp