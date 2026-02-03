第23回琉球海炎祭2026【チケット情報第2弾】早割先行受付開始およびカメラマン席・車イス席の受付開始と駐車券発売情報更新のお知らせ

ぴあ株式会社

すでに開催およびチケット情報を発表しております「第23回琉球海炎祭2026」につきまして、

2026年2月4日（水）18:00より、早割先行受付（先着）を開始いたします。

本受付では、一般発売に先駆けて、SS席・S席・SA席・A席・フリーエリアに加え、

新たにカメラマン席、車イス席の受付を開始いたします。

なお、カメラマン席チケットには駐車券は含まれておりません。

また、駐車券の発売につきましては、

2月21日（土）10:00からの一般発売より受付を開始いたします。

詳細につきましては後日改めて発表いたします。

チケットの受付方法、注意事項等の詳細は、公式ホームページのチケットをご確認ください。

【開催概要】

イベント名：第23回琉球海炎祭2026

開催日：2026年4月11日（土）

時間：開場時間 15:00／打上開始時間 19:00 ※予定

会場：沖縄県宜野湾市 ぎのわん海浜公園トロピカルビーチ

主催：琉球海炎祭実行委員会

【受付概要】

・早割先行受付（先着）

受付期間：2026年2月4日（水）18:00 ～ 2026年2月13日（金）23:59

※カメラマン席・車イス席は本受付より申込み可能となります。

※先着順のため、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

【今後の受付スケジュール】

・一般発売（先着）

発売日：2026年2月21日（土）10:00

【チケット情報】※早割先行受付

SS席（1テーブル＝4名利用可） \65,000

S席（1テーブル＝4名使用） \45,000

SA席 \10,000

A席（A2 / A3） \7,500

フリーエリア（中学生以上） \4,500

カメラマン席 \17,500

車いす席（同伴者1名・駐車券込み） \19,000

【本件に関するお問い合わせ先】

琉球海炎祭 事務局

担当：北原、眞榮平

問い合わせ先：公式HP内「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。