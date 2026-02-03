第23回琉球海炎祭2026【チケット情報第2弾】早割先行受付開始およびカメラマン席・車イス席の受付開始と駐車券発売情報更新のお知らせ
すでに開催およびチケット情報を発表しております「第23回琉球海炎祭2026」につきまして、
2026年2月4日（水）18:00より、早割先行受付（先着）を開始いたします。
本受付では、一般発売に先駆けて、SS席・S席・SA席・A席・フリーエリアに加え、
新たにカメラマン席、車イス席の受付を開始いたします。
なお、カメラマン席チケットには駐車券は含まれておりません。
また、駐車券の発売につきましては、
2月21日（土）10:00からの一般発売より受付を開始いたします。
詳細につきましては後日改めて発表いたします。
チケットの受付方法、注意事項等の詳細は、公式ホームページのチケットをご確認ください。
【開催概要】
イベント名：第23回琉球海炎祭2026
開催日：2026年4月11日（土）
時間：開場時間 15:00／打上開始時間 19:00 ※予定
会場：沖縄県宜野湾市 ぎのわん海浜公園トロピカルビーチ
主催：琉球海炎祭実行委員会
【受付概要】
・早割先行受付（先着）
受付期間：2026年2月4日（水）18:00 ～ 2026年2月13日（金）23:59
※カメラマン席・車イス席は本受付より申込み可能となります。
※先着順のため、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
【今後の受付スケジュール】
・一般発売（先着）
発売日：2026年2月21日（土）10:00
【チケット情報】※早割先行受付
SS席（1テーブル＝4名利用可） \65,000
S席（1テーブル＝4名使用） \45,000
SA席 \10,000
A席（A2 / A3） \7,500
フリーエリア（中学生以上） \4,500
カメラマン席 \17,500
車いす席（同伴者1名・駐車券込み） \19,000
【本件に関するお問い合わせ先】
琉球海炎祭 事務局
担当：北原、眞榮平
問い合わせ先：公式HP内「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。