第23回琉球海炎祭2026【チケット情報第2弾】早割先行受付開始およびカメラマン席・車イス席の受付開始と駐車券発売情報更新のお知らせ

ぴあ株式会社


すでに開催およびチケット情報を発表しております「第23回琉球海炎祭2026」につきまして、


2026年2月4日（水）18:00より、早割先行受付（先着）を開始いたします。



本受付では、一般発売に先駆けて、SS席・S席・SA席・A席・フリーエリアに加え、


新たにカメラマン席、車イス席の受付を開始いたします。


なお、カメラマン席チケットには駐車券は含まれておりません。



また、駐車券の発売につきましては、


2月21日（土）10:00からの一般発売より受付を開始いたします。


詳細につきましては後日改めて発表いたします。



チケットの受付方法、注意事項等の詳細は、公式ホームページのチケットをご確認ください。



【開催概要】


イベント名：第23回琉球海炎祭2026


開催日：2026年4月11日（土）


時間：開場時間 15:00／打上開始時間 19:00 ※予定


会場：沖縄県宜野湾市 ぎのわん海浜公園トロピカルビーチ


主催：琉球海炎祭実行委員会



【受付概要】


・早割先行受付（先着）


受付期間：2026年2月4日（水）18:00 ～ 2026年2月13日（金）23:59


※カメラマン席・車イス席は本受付より申込み可能となります。


※先着順のため、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



【今後の受付スケジュール】


・一般発売（先着）


発売日：2026年2月21日（土）10:00



【チケット情報】※早割先行受付


SS席（1テーブル＝4名利用可）　\65,000


S席（1テーブル＝4名使用） \45,000


SA席　\10,000


A席（A2 / A3）　\7,500


フリーエリア（中学生以上）　\4,500


カメラマン席　\17,500


車いす席（同伴者1名・駐車券込み）　\19,000



【本件に関するお問い合わせ先】


琉球海炎祭 事務局


担当：北原、眞榮平


問い合わせ先：公式HP内「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。