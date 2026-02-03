【データ公開】4月からの「現場」をどう乗り越える？新人教員応援フェス『Next Teachers′ Party 2026』が、参加者アンケートを活用した交流ワークショップを実施

一般社団法人もあふる

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideからなる「Next Teachers' Party実行委員会」は、2026年2月24日（火）に開催する新人教員応援イベント『Next Teachers' Party 2026』において、申し込み時のアンケートに答えてくださった方のデータを活用した「交流ワークショップ」を実施いたします。

開催まで1ヶ月を切り、現在多くの方にエントリーいただいております。

本イベントでは、申し込み時に寄せられた「知りたいこと」や「話したいテーマ」をもとに参加者をマッチングし、着席した瞬間から本音で語り合える場を提供します。

■ 申し込み時のアンケートに答えてくださった方のデータ（2/1時点）

本イベントへの参加にあたり、情報の公開を承諾してくださった方（52名）の内訳です。

大学生だけでなく、現職の教員や教育関係の会社員も参加しており、多様な立場の人が集まっています。

・属性：大学4年生、中学校教諭、会社員（教育系）、大学院生 など

・所属大学（一部）：北海道教育大学、青山学院大学、名古屋大学、大阪大学、筑波大学、明治大学、慶應義塾大学、城西大学、神奈川大学、杏林大学 など

■ アンケートから見えた「リアルな関心」

事前アンケートの「今回聞いてみたい・知りたいテーマ」という項目では、教職を控えた学生や若手教員から、具体的かつ切実なトピックが寄せられています。

＜実際の回答より抜粋＞

・ 「4月から中学校で働くけれども、子どもたちに会う始業式、入学式までに先生たちはどんな仕事があるのか知りたい」

・ 「養護教諭が保護者や他の先生といい関係を作るためのコツ」

・ 「同世代の同業者だけでなく、年齢も立場も違う人と話をしたい」

・ 「実際の現場の実態や、教員として持つべき心構えなどを聞きたい」

・ 「児童生徒間のトラブル（いじめ問題等）が発生した時の対処方法」

当日のワークショップでは、こうした「現場の具体的な業務」や「人間関係構築」といった共通の関心事を持つ参加者同士をつなぎ、先輩教員の知見をシェアしたり、横のつながりを作ったりできる時間を創出します。

■ アンケート調査概要

本イベントでは、申込時に参加者全員へのアンケートを実施しており、今回のワークショップおよびプレスリリースのデータはこれに基づいています。

・調査期間：2025年12月9日～現在（継続中）

・調査対象：『Next Teachers' Party 2026』イベント申込者のうち、データの公開を承諾した方

・調査主体：Next Teachers' Party実行委員会

・調査方法：参加申込時の自由記述式による

・有効回答：52件

■ 『Next Teachers' Party 2026』開催概要

・日時: 2026年2月24日（火） 16:00～21:00

・会場: 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F 大ホール

・主催: Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる、学生団体TeacherAide）

・共催・会場協賛: 港区立産業振興センター

・協賛: プランプラン株式会社、一般社団法人まなびぱれっと

・特別パートナー: 一般社団法人地方Web3連携協会

・詳細: https://peatix.com/event/4622227

【本件に関するお問い合わせ】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

※迷惑メール対策のため、お手数をおかけいたしますが、[at]を@に変えてお問い合わせください。