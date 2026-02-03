≪全国6都市10会場:バレンタイン催事開催≫ブラウニー専門店【côte cour（コートクール）】の“しっとり・もっちり食感”のブラウニーをお届け。

写真拡大 (全9枚)

株式会社シュクレイ

（写真）期間限定商品：ベリーブラウニー

株式会社シュクレイ （代表取締役社長：阪本良一　本社：東京都港区）が展開する、日本初のブラウニー専門店【côte cour（コートクール）】が、全国の百貨店・商業施設にてバレンタイン催事を開催することをお知らせいたします。


芳醇なカカオの風味とプチプチ弾ける甘酸っぱい季節の味わい

『ベリーブラウニー』は冬季限定の人気商品。生地には、厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートをブレンドし、プチプチと弾ける食感のフリーズドライラズベリーを練り込みました。天面にあしらった華やかなベリー生地には、栃木県産の「とちあいか」とラズベリーを合わせ、職人が一つひとつ丁寧に模様を描いております。2種類のベリーの華やかな香りと甘酸っぱい味わいの贅沢なブラウニーをお楽しみください。



その他、定番商品も取り揃えて皆さまのご来店をお待ちしております。バレンタインやホワイトデーなど、冬のイベントのお供にぴったりのブラウニーがきっと見つかるはず。期間限定の出店となりますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。


◆商品概要


【商品名】　ベリーブラウニー


【価　格】　5本入　1,499円（税込）※消費税切り捨て表記


※期間限定商品の為、無くなり次第終了


※販売状況は、各催事店舗により異なります。






◆バレンタイン催事スケジュール

■北海道


　会場：札幌大丸 上階催事場


　期間：2026年2月7日（土）～2026年2月15日（日）



■千葉県


　会場：柏高島屋 1階催事場


　期間：2026年1月28日（水）～2026年2月17日（火）



■東京都


　会場：東武百貨店池袋店 6番地


　期間：2026年2月5日（木）～2026年2月14日（土）



　会場：東京駅改札内 新幹線北乗り換え口前


　期間：2026年2月2日（月）～2026年2月23日（月）



　会場：京王百貨店 新宿店


　期間：2026年1月15日（木）～2026年2月24日（火）



　会場：催事アトレ吉祥寺


　期間：2026年1月29日（木）～2026年2月15日（日）



■静岡県


　会場：遠鉄 上階催事場


　期間：2026年1月21日（水）～2026年2月14日（土）



■大阪府


　会場：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館9階 催会場


　期間：2026年1月28日（水）～2026年2月14日（土）



　会場：阪神梅田本店 地下1階


　期間：2026年1月21日（水）～2026年2月14日（土）



■広島県


　会場：そごう広島 B1F催事場


　期間：2026年1月27日（火）～2026年2月15日（日）


◆ブランド情報


ブラウニー本来の味を、


日本のみなさまにお届けしたい。


その強い想いから、日本初のブラウニー専門店として、「コートクール」は誕生しました。




2種類のクーベルチュールチョコレートを


ブレンドすることで生まれる、濃厚なカカオの風味。


さらに、選び抜いた食材だけを使い、


今までにない深い味わいに仕上げました。



コートクールが贈る、
極上のブラウニーをご堪能ください。





◆バレンタイン催事 取扱商品の一部をご紹介


【ベリーブラウニー】≪期間限定≫



生地には、厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートをブレンドし、プチプチと弾ける食感のフリーズドライラズベリーを練り込みました。



5本入　\1,499円（税込）※消費税切り捨て表記







【東京ブラウニー】



コートクールの定番商品。厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートを生地に練り込み、力強いカカオの風味が感じられる生地に仕上げました。なめらかでしっとりとした食感が愉しめます



5本入 \1,458円（税込）


10本入 \2,700円（税込）《期間限定》







【アールグレイブラウニー】



自慢のブラウニー生地に紅茶フレーバーをプラスして焼き上げました。一口食べると芳醇なカカオの風味と、アールグレイの華やかな香りが口いっぱいに広がります。



5本入　\1,458円（税込）







【ブラウニー詰合せ(ベリーブラウニー)】《期間限定》



定番商品「東京ブラウニー」と「アールグレイブラウニー」、期間限定の「ベリーブラウニー」の3種類を詰め合わせました。



8本入 　\2,160円（税込）


12本入　\3,456円（税込）


21本入　\5,670円（税込）





◆常設店舗情報

・恵比寿本店


　　住所：〒150-0011　東京都渋谷区東 3-9-40


　　営業時間：11:00 ～ 19:00





・松屋銀座店　　　　　　


　　東京都中央区銀座3-6-1　松屋銀座店 地下1階


・ルミネ立川店　　　　　　


　　東京都立川市曙町 2-1-1　ルミネ立川 1F スイーツゾーン
・ラゾーナ川崎プラザ店　　


　　神奈川県川崎市幸区堀川町72-1　ラゾーナ川崎プラザ１F


・羽田空港第２ターミナル金の翼店　　　


　　東京都大田区羽田空港3-4-2　羽田空港第二ターミナル2F マーケットプレイス


・東京ギフトパレット店


　　東京都千代田区丸の内1-9-1　東京駅八重洲北口 東京ギフトパレット


◆公式サイト

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/cotecour　
Instagram：https://www.instagram.com/cotecour_jp/　
X：https://x.com/cotecourjp　
Facebook：https://www.facebook.com/cotecourjp/　


◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、


　　　　　　　オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、


ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、


　　　　　　　レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、


　　　　　　　キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、


　　　　　　　フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ