【2月4日(水)より受付開始！】野鳥の宝庫♪淀川の野鳥を体感しよう。(淀川河川公園)

一般財団法人 公園財団イベントの様子

淀川河川公園 枚方地区では、3月8日(日)に「第120回淀川の自然を楽しむ会～初めての鳥見隊～」を開催し、本イベントの受付を2月4日(水)に開始いたします。

本イベントは「淀川の自然を楽しむ会」として120回目の開催となります。季節に合わせて水生生物観察会と潮干狩り体験を行う干潟イベント(十三野草地区)や、「ビンゴ」をしながら野鳥の宝庫である淀川の自然を楽しんでいただく野鳥観察イベント(枚方地区)を提供しております。

毎年約40種の野鳥が観察できます！

観察できる野鳥の例(アオサギ)

淀川流域には、ヨシ原・砂州・ワンド・・・。広い河川敷には、大きな木の茂る河川林があり、枚方大橋～背割堤までの間で約140種の野鳥が観察できると言われています。

冬の淀川には留鳥に加え、越冬のために訪れる渡り鳥をはじめ、近隣の山間部からも狩りをする鳥たちが、またそれを追って猛禽類たちも移動してきます。そして淀川には水辺や草原、木立など、さまざまな鳥を呼ぶ環境が混在しています。自然の雑木や草原が混ざる枚方地区ではたくさんの鳥たちが観察できます。

昨年度実績では、ツグミ（渡り鳥）、トビ（猛禽類）、カワセミ（留鳥※関西地域）など計43種が観察できました。(令和７年3月9日 観察）

お子様には野鳥缶バッジをプレゼント♪

イベントでは、観察した野鳥で行う「野鳥ビンゴ」を行いながら、散策していきます。

お子様やビンゴになった方には、公園オリジナル野鳥缶バッチをプレゼントいたします。

日本野鳥の会 大阪支部と大阪府立枚方高等学校 生物飼育部のご協力のもと種類豊富な野鳥を観察しながら思い出に残る野鳥観察をしませんか？

「第120回淀川の自然を楽しむ会～初めての鳥見隊～」概要

開催日時 2026年3月8日(日)

10:00～12：30

開催場所 淀川河川公園 枚方地区 上流側

対 象 どなたでもご参加いただけます。(小学生以下は保護者要参加)

定 員 先着40名

料 金 100円

協 力 日本野鳥の会 大阪支部、大阪府立枚方高等学校 生物飼育部

申 込 2026年2月4日(水)10:00より淀川河川公園ホームページで開始

詳細・申込 :https://www.yodogawa-park.jp/topic/yodogawasizen20260308hira/

お問い合わせ先

・淀川河川公園守口サービスセンター 企画運営課

住所：大阪府守口市外島町7-6

電話：06-6994-0006

WEBサイト：https://www.yodogawa-park.jp/

facebook：https://www.facebook.com/yodogawariversidepark/

Instagram：https://www.instagram.com/yodogawariversidepark_official/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCACz5lzoP8r2o3-FSsXOw4Q