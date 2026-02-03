人気ホラーゲームシリーズ『Poppy Playtime』とZOZOTOWNがコラボレーション！カレッジ風デザインの限定アイテムを2月6日より販売
アメリカ発の人気ホラーゲームシリーズ『Poppy Playtime（ポピープレイタイム）』とZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムを、2月6日（金）よりZOZOTOWNで受注販売します。
今回販売するのは、『Poppy Playtime』に登場するキャラクターのビジュアルや描き起こしイラストを使用したTシャツやフーディーなど、全9型のアイテムです。ロゴやカラーリングにはカレッジ風のデザインを採用し、ホラーゲームでありながらポップな世界観を持つ同作の魅力を表現したラインナップを展開します。
さらに、2月26日（木）～3月8日（日）の期間、大阪・あべのハルカス ウイング館 9階催事場で、本コラボの一部アイテムが展示されます（※）。詳細は、インフォレンズ イベント公式X（@infolens_event(https://x.com/infolens_event)）とPoppy Playtime 日本公式X（@PoppyPlaytimeJP(https://x.com/PoppyPlaytimeJP?s=20)）にてお知らせされます。
（※）展示内容が変更になる可能性がございます。
・受注販売期間：2026年2月6日（金）正午 ～ 2026年3月10日（火）11:59
※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。
・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2194199
※2月6日（金）正午より商品公開
・お届け時期：2026年5月中旬 ～ 2026年6月中旬予定
※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。
＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞
（左上から）
Poppy Playtime × ZOZOTOWN Doey TEE（2色展開）：5,500円（税込）
Poppy Playtime × ZOZOTOWN Poppy TEE（2色展開）：5,500円（税込）
Poppy Playtime × ZOZOTOWN Prototype L/S TEE（2色展開）：6,490円（税込）
Poppy Playtime × ZOZOTOWN Yarnaby Hoodie（2色展開）：8,800円（税込）
Poppy Playtime × ZOZOTOWN Huggy Wuggy Hoodie（2色展開）：8,800円（税込）
Poppy Playtime × ZOZOTOWN Doey Tote Bag：3,300円（税込）
Poppy Playtime × ZOZOTOWN Pins Set：4,400円（税込）
Poppy Playtime × ZOZOTOWN Big Acrylicstand（2種展開）：4,400円（税込）※画像は「Haggy & Kissy with Poppy」ver.
＜パッケージ＞
アパレルアイテムは、作中に登場する「ビデオテープ」をモチーフにしたパッケージに梱包されます。
※雑貨（Doey Tote Bag、Pins Set、Big Acrylicstand）は対象外です。