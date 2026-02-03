【2026年2月5日】龍ケ崎市川崎町に【うな牛龍ケ崎総本店】がGRAND OPENいたします！高級な日本鰻と和牛をお手頃価格でご用意！

ツインパートナー合同会社

龍ヶ崎市に「うな牛龍ケ崎総本店」がOPENします！※店主は元力士！

素材と味にこだわった【うなぎと和牛】のお店です。

当店おすすめのうなぎは、肉厚で濃厚な日本鰻を使用し、独自製法で

ふっくら香ばしく口の中でほろっと崩れる身の柔かさです。

自慢の牛串は牛博士が育てる、日本に500頭しかいない「幻の黒毛和牛」。

肉特有の歯ごたえと、口の中で広がる油は1度食べたら忘れられない味です。

2/5(木)～2/15(日)はオープンキャンペーンを実施いたします。

うな丼 並 1900円(税別)が、税込1500円！

うな丼 上 2500円(税別)が、税込2100円！

うな丼 特上 3200円(税別)が、税込2800円！

【お品書き】

〇うな丼 並 1,900円(税別)【オープンキャンペーン価格 税込 1,500円】

太丸日本鰻 半尾使用

〇うな丼 上 2,500円(税別)【オープンキャンペーン価格 税込 2,100円】

太丸日本鰻 四分の三尾使用

〇うな丼 特上 3,200円(税別)【オープンキャンペーン価格 税込2,800円】

太丸日本鰻 一尾使用 (写真は一尾半)

〇串焼き 1,500円(税別)

幻の黒毛和牛

【お持ち帰りお弁当】

当店のお弁当は、電子レンジ対応容器でお渡ししますので、ご家庭でも職場でも

お店と同じ味を、お召し上がりいただけます。

〇並弁当 1,900円(税別)【オープンキャンペーン価格 税込 1,500円】

太丸日本鰻 半尾使用

〇上弁当 2,500円(税別)【オープンキャンペーン価格 税込 2,100円】

太丸日本鰻 四分の三尾使用

〇特上弁当 3,200円(税別)【オープンキャンペーン価格 税込 2,800円】

太丸日本鰻 一尾使用

【営業時間】

昼10：00～14：00/夜17：00～22：00

(LO.21：30)

※鰻売り切れ次第閉店する場合があります。

営業時間外のご利用はお気軽にご相談ください。

大量注文も承ります。

ご予約も受け付けております。