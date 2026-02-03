アートネイチャー公式Xにて『LH スカルプヘッドスパ プラス（ブルー）』プレゼントキャンペーンを実施！2026年2月3日（火）～2月10日（火）

株式会社アートネイチャー

毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、2026年2月3日 (火)より、アートネイチャー公式Xにて、クイズに答えてフォロー&リポストをしていただいた方を対象に抽選で3名様に『LH スカルプヘッドスパ プラス（ブルー）』プレゼントキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、ご応募いただいた方の中から抽選で3名様に、2つのアタッチメントで頭皮も顔もこれ1台『LH スカルプヘッドスパ プラス（ブルー）』をプレゼントいたします。

■ クイズに答えてフォロー&リポストキャンペーン 第1弾 キャンペーン概要

【応募期間】 2026年2月3日(火)～2月10日（火）11：59まで

【応募方法】 １.アートネイチャー公式Xアカウントをフォロー

２.クイズの回答を記載してキャンペーン対象ポストを引用リポスト

※キャンペーン規約をご確認の上ご応募ください。

■ アートネイチャー公式X（@ArtNature_inc）

https://twitter.com/ArtNature_inc

■ 株式会社アートネイチャー個人情報保護方針

https://www.artnature.co.jp/privacy/