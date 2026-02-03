【坂本龍一】3 月公開『Trio Tour 2012』予告映像＆追加場面カットを公開！中学生以下を対象とした特別料金「キズナプライス」実施も！

株式会社WOWOW

ピアノ、チェロ、ヴァイオリン。三つの音で紡がれる、坂本龍一渾身のトリオ公演『Trio Tour 2012』が、3 月 27 日（金）より劇場公開される。

このたび、本作の予告映像と追加場面カットが初公開となり、あわせて中学生以下を対象とした特別料金「Kizuna Price｜キズナプライス」の実施も発表された。



本作は、坂本龍一がジャケス・モレレンバウム（チェロ）、ジュディ・カン（ヴァイオリン）と共に 2012 年 12 月 19 日、東京・赤坂 ACT シアターで行った公演を収録。YMO 時代の名曲「キャスタリア（Castalia）」をはじめ、「戦場のメリークリスマス（Merry Christmas Mr. Lawrence）」「ラストエンペラー（The Last Emperor）」「Rain」といった映画音楽、さらに本公演で初披露された新曲「Shizen no Koe」まで、貴重な演奏の数々が刻まれている。

【予告映像＆追加場面カット公開】

今回解禁された予告映像では、近年あらためて“隠れた名曲”として再評価されている「Parolibre」と、坂本龍一の代表曲として広く知られる「戦場のメリークリスマス（Merry Christmas Mr. Lawrence）」の演奏シーンを収録。静けさの中に張り詰める緊張感、そして三人の呼吸が溶け合う瞬間を切り取った映像からは、唯一無二のピアノ・トリオが生み出す世界観を、ひと足先に体感することができる。

予告編はこちら(https://youtu.be/VN9CXLJPklE)

あわせて解禁された追加場面カット（全5点）では、演奏者の息遣いまで伝わる近いアングルや、真上から捉えた視点、青いライティングに包まれた印象的なカットなど、特別な一夜の空気感が鮮やかに切り取られている。

今回公開した予告映像や場面写真を手がかりに想像を巡らせながら、本作をスクリーンで体験できる日を心待ちにしてほしい。

【特別料金「Kizuna Price｜キズナプライス」実施】

次世代を担う子どもたちに、芸術に触れる機会を広げたい。そんな想いから、中学生以下を対象とした特別料金「Kizuna Price｜キズナプライス」の実施が決定。

本作が劇場公開される2026年3月は、東日本大震災から15年を迎える節目の時期。1曲目に演奏されるのは、東北へのチャリティ曲「Kizuna World」である。この楽曲は、坂本龍一をはじめとするアーティストたちが参加した、東日本大震災被災地支援プロジェクト「kizunaworld.org」（キズナワールド・ドット・オルグ）から生まれたものだ。

プロジェクト発足に際し、坂本龍一は「自分たちの脆弱さにも関わらずしたたかに生き抜いてきた感性と技術と、助け合いの“絆”を取り戻したい」と語っていた。

その想いに重ねるように、「Kizuna Price｜キズナプライス」は、通常の鑑賞料金よりもお求めやすい900円に設定。

この取り組みが、坂本龍一の遺した音楽と願いを、次世代へと繋ぐ「キズナ」になればという想いが込められている。

映画『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』は、3月27日（金）より１０９シネマズプレミアム新宿、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下を始め順次公開される。

「Kizuna Price｜キズナプライス」の詳細、公開劇場情報は公式HP(https://www.wowow.co.jp/film/ryuichi-sakamoto-trio/)参照。

作品情報

タイトル ：Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012

公開日 ：2026年3月27日（金）

上映時間 ：105分

音声 ：5.1ch

製作・配給 ：WOWOW

制作協力 ：WOWOWエンタテインメント

収録 ：2012年12月19日 東京・赤坂ACTシアター

出演 ：Piano 坂本龍一／ Ryuichi Sakamoto

Cello ジャケス・モレレンバウム／ Jaques Morelenbaum

Violin ジュディ・カン／ Judy Kang

「Kizuna Price｜キズナプライス」ご利用について

当日料金 ：900円均一 （※注１,2）

対象 ：中学生以下 （※注3）

購入方法 ：特別な手続きは必要ありませんので、通常通り各劇場にてお買い求めください。

ご注意事項 ：

１, 一部の劇場では、中学生以下を対象とした料金が「Kizuna Price｜キズナプライス」よりも安い

料金体系を設定している場合がございます。その際は、より安い鑑賞料金が優先して適用されます。

２, ご鑑賞になる映画館・スクリーン・シートによって追加料金が発生する場合がございます。

あらかじめ事前にご鑑賞になる劇場にお問合せください。

３, 窓口での購入・ご入場の際に、学生証をご提示していただく場合があります。

４, １０９シネマズプレミアム新宿では以下の料金設定となります。

中学生以下 CLASS A：3,500円 （通常金額：4,500円）

※CLASS Aのみでの実施となります。

収録曲/セットリスト

01. Kizuna World

02. 1900

03. Happy End

04. Bibo no Aozora - Instrumental

05. A Flower is not a Flower

06. Tango

07. Castalia (Piano)

08. Shizen no Koe

09. Still Life in A

10. Nostalgia (Piano + Violin)

11. Merry Christmas Mr. Lawrence

12. The Last Emperor

13. 1919

14. Yae no Sakura

15. Theme for Yae

16. Rain

17. Parolibre

＜Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012/公式ＨＰ＞

https://www.wowow.co.jp/film/ryuichi-sakamoto-trio/

＜Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012/劇場予告＞

https://youtu.be/VN9CXLJPklE