【オイシックス新潟】小林珠維選手退団・韓国新球団の蔚山ホエールズ入団のお知らせ

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、小林珠維選手の退団をお知らせいたします。

尚、小林選手は今シーズンより韓国プロ野球であるKBOフューチャースリーグの蔚山ホエールズにてプレーを続けることが決定しています。

小林珠維選手からコメント

今シーズンより韓国の蔚山ホエールズへ入団することになりました。

1年間という短い間ではありましたが、温かいご声援を送ってくださった皆様には感謝しています。

直接皆様の前でご挨拶できなかったことを、この場を借りてお詫び申し上げます。

新潟を離れ、韓国で新たな挑戦をすることになりますが、これからも応援していただけたら嬉しいです。

本当にありがとうございました。

プロフィール

氏名 小林珠維

生年月日 2001/05/07

出身地 北海道

ポジション 投手

背番号 31

身長・体重 184cm/90kg

投打 右投/右打

経歴 東海大札幌高‐福岡ソフトバンクホークス(2020-2024)-オイシックス新潟アルビレックスBC（2025）

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。