約1年間にわたり開催するコラボカフェ「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」の第2弾「Group Anniversary 2024」は2026年2月17日から！

株式会社アニメイトホールディングス

△「アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Group Anniversary 2024」新規ビジュアル


株式会社アニメイトは、約1年間にわたって開催する『アイドリッシュセブン』のコラボレーションカフェ「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」の第2弾を開催いたします。



「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」第2弾として2026年2月17日～2026年4月5日まで開催する「Group Anniversary 2024」では記念日楽曲をイメージしたコラボメニューのほか、新規ビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売いたします。



また、各アイドルの誕生日より数日間、バースデードリンクの提供、誕生日を記念したグッズの販売や、バースデーブロマイドがもらえるプレゼントキャンペーンも実施いたしますので、あわせてチェックしてみてください！



■アニメイトカフェ開催概要



アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Group Anniversary 2024


開催期間：2026年2月17日～4月5日


開催場所：アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋


ご利用方法：全日程抽選予約制（Web受付）



■メニュー紹介（一部）

・MEDiUM/1,500円（税込）






・Twilight Troupe/900円（税込）






■メニュー注文特典

メニュー注文特典 コースター／Aグループ 全7種、Bグループ 全9種


メニューのご注文1点につき、お選びいただいたAまたはBグループの中から、ランダムで1枚プレゼントいたします。





△メニュー注文特典 コースター（上：Aグループ／下：Bグループ）


■オリジナルグッズ（一部）

トレーディングミニアクリルスタンド Group Anniversary 2024 ver.


発売日：2026年2月17日


価格：800円（税込）


種類：＜Aグループ＞全7種、＜Bグループ＞全9種







△トレーディングミニアクリルスタンド Group Anniversary 2024 ver.（上：Aグループ／下：Bグループ）

トレーディング CoLotta(R) Group Anniversary 2024 ver.


発売日：2026年2月17日


価格：900円（税込）


種類：＜Aグループ＞全7種、＜Bグループ＞全9種





△トレーディング CoLotta(R) Group Anniversary 2024 ver.（上：Aグループ／下：Bグループ）


■Gratte開催概要



アイドリッシュセブン Harmony Lounge Group Anniversary 2024×Gratte


開催期間：2026年2月17日～4月5日


開催場所：アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山


＜クッキー出張販売店＞アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋


メニュー：


＜グラッテ（絵柄全20種）＞イートイン660円（税込）　テイクアウト648円（税込）


＜アイシングクッキー（絵柄全20種）＞イートイン605円（税込）　テイクアウト594円（税込）



■バースデードリンク

開催期間：


バースデードリンク二階堂大和Harmony Lounge ver.


2026年2月14日～2月21日


バースデードリンク和泉三月Harmony Lounge ver.


2026年3月3日～3月9日


バースデードリンク御堂虎於Harmony Lounge ver.


2026年3月15日～3月21日


バースデードリンク四葉 環Harmony Lounge ver.


2026年4月1日～4月8日


※2026年2月16日、4月6日は店内メンテナンスのため、休業となります。


開催場所：


アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋（カフェ店内／テイクアウト）


価格：各900円（税込）



■バースデーブロマイドプレゼントキャンペーン



開催期間：


和泉三月 2026年3月3日～なくなり次第終了


御堂虎於 2026年3月15日～なくなり次第終了


四葉 環 2026年4月1日～なくなり次第終了


※「レインボーシティ編」で2/14より配布しているバースデーブロマイド・二階堂大和も、2/17より配布を再開いたします。（なくなり次第終了）
開催場所：


＜アニメイトカフェ＞


アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋（カフェ店内／テイクアウト）


＜Gratte＞


・Gratte開催店舗：


アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山


・クッキー出張販売店：


アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋


開催内容：


期間中、対象店舗にてご飲食、または商品のお会計2,000円（税込）ごとに、バースデーブロマイドを1枚プレゼント。


特典内容：バースデーブロマイド（和泉三月／御堂虎於／四葉 環）



■注意事項

※画像はイメージとなります。


※入場方法の詳細はアニメイトカフェ公式ホームページをご確認ください。


※開催日時・入場方法は変更する場合がございます。


※内容は予告なく変更・延期・中止となる場合がございます。




■権利表記


IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc.




■関連URL


アイドリッシュセブン Harmony Lounge特設ページ(https://www.animate.co.jp/ex/idolish7_harmony_lounge/)



アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Group Anniversary 2024　アニメイトカフェ特設ページ(https://www.animatecafe.jp/event/ac000719)



アイドリッシュセブン Group Anniversary 2024×Gratte 特設ページ(https://www.animate.co.jp/gratte/36945/)



『アイドリッシュセブン』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3901)



『アイドリッシュセブン』公式サイト(https://idolish7.com/)




■『アイドリッシュセブン』とは


仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたアイドル創出プロジェクトです。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通して幅広い展開を行っています。2025年8月20日にリリース10周年を迎えたアプリゲームは累計ダウンロード数700万を超えるほか、2026年5月22日～5月24日には、幕張メッセにて10周年のフィナーレを飾るイベント「アイナナEXPO 2026 “DECENNIUM”」を開催するなど、長く愛され続けています。