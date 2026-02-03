約1年間にわたり開催するコラボカフェ「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」の第2弾「Group Anniversary 2024」は2026年2月17日から！

株式会社アニメイトホールディングス△「アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Group Anniversary 2024」新規ビジュアル

株式会社アニメイトは、約1年間にわたって開催する『アイドリッシュセブン』のコラボレーションカフェ「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」の第2弾を開催いたします。

「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」第2弾として2026年2月17日～2026年4月5日まで開催する「Group Anniversary 2024」では記念日楽曲をイメージしたコラボメニューのほか、新規ビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

また、各アイドルの誕生日より数日間、バースデードリンクの提供、誕生日を記念したグッズの販売や、バースデーブロマイドがもらえるプレゼントキャンペーンも実施いたしますので、あわせてチェックしてみてください！

■アニメイトカフェ開催概要

アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Group Anniversary 2024

開催期間：2026年2月17日～4月5日

開催場所：アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋

ご利用方法：全日程抽選予約制（Web受付）

■メニュー紹介（一部）

・MEDiUM/1,500円（税込）

・Twilight Troupe/900円（税込）

■メニュー注文特典

メニュー注文特典 コースター／Aグループ 全7種、Bグループ 全9種

メニューのご注文1点につき、お選びいただいたAまたはBグループの中から、ランダムで1枚プレゼントいたします。

△メニュー注文特典 コースター（上：Aグループ／下：Bグループ）

■オリジナルグッズ（一部）

トレーディングミニアクリルスタンド Group Anniversary 2024 ver.

発売日：2026年2月17日

価格：800円（税込）

種類：＜Aグループ＞全7種、＜Bグループ＞全9種

△トレーディングミニアクリルスタンド Group Anniversary 2024 ver.（上：Aグループ／下：Bグループ）

トレーディング CoLotta(R) Group Anniversary 2024 ver.

発売日：2026年2月17日

価格：900円（税込）

種類：＜Aグループ＞全7種、＜Bグループ＞全9種

△トレーディング CoLotta(R) Group Anniversary 2024 ver.（上：Aグループ／下：Bグループ）

■Gratte開催概要

アイドリッシュセブン Harmony Lounge Group Anniversary 2024×Gratte

開催期間：2026年2月17日～4月5日

開催場所：アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山

＜クッキー出張販売店＞アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋

メニュー：

＜グラッテ（絵柄全20種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）

＜アイシングクッキー（絵柄全20種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）

■バースデードリンク

開催期間：

バースデードリンク二階堂大和Harmony Lounge ver.

2026年2月14日～2月21日

バースデードリンク和泉三月Harmony Lounge ver.

2026年3月3日～3月9日

バースデードリンク御堂虎於Harmony Lounge ver.

2026年3月15日～3月21日

バースデードリンク四葉 環Harmony Lounge ver.

2026年4月1日～4月8日

※2026年2月16日、4月6日は店内メンテナンスのため、休業となります。

開催場所：

アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋（カフェ店内／テイクアウト）

価格：各900円（税込）

■バースデーブロマイドプレゼントキャンペーン

開催期間：

和泉三月 2026年3月3日～なくなり次第終了

御堂虎於 2026年3月15日～なくなり次第終了

四葉 環 2026年4月1日～なくなり次第終了

※「レインボーシティ編」で2/14より配布しているバースデーブロマイド・二階堂大和も、2/17より配布を再開いたします。（なくなり次第終了）

開催場所：

＜アニメイトカフェ＞

アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋（カフェ店内／テイクアウト）

＜Gratte＞

・Gratte開催店舗：

アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山

・クッキー出張販売店：

アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋

開催内容：

期間中、対象店舗にてご飲食、または商品のお会計2,000円（税込）ごとに、バースデーブロマイドを1枚プレゼント。

特典内容：バースデーブロマイド（和泉三月／御堂虎於／四葉 環）

■注意事項

※画像はイメージとなります。

※入場方法の詳細はアニメイトカフェ公式ホームページをご確認ください。

※開催日時・入場方法は変更する場合がございます。

※内容は予告なく変更・延期・中止となる場合がございます。

■権利表記

IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc.

■関連URL

アイドリッシュセブン Harmony Lounge特設ページ(https://www.animate.co.jp/ex/idolish7_harmony_lounge/)

アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Group Anniversary 2024 アニメイトカフェ特設ページ(https://www.animatecafe.jp/event/ac000719)

アイドリッシュセブン Group Anniversary 2024×Gratte 特設ページ(https://www.animate.co.jp/gratte/36945/)

『アイドリッシュセブン』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3901)

『アイドリッシュセブン』公式サイト(https://idolish7.com/)

■『アイドリッシュセブン』とは

仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたアイドル創出プロジェクトです。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通して幅広い展開を行っています。2025年8月20日にリリース10周年を迎えたアプリゲームは累計ダウンロード数700万を超えるほか、2026年5月22日～5月24日には、幕張メッセにて10周年のフィナーレを飾るイベント「アイナナEXPO 2026 “DECENNIUM”」を開催するなど、長く愛され続けています。