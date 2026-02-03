約1年間にわたり開催するコラボカフェ「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」の第2弾「Group Anniversary 2024」は2026年2月17日から！
△「アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Group Anniversary 2024」新規ビジュアル
株式会社アニメイトは、約1年間にわたって開催する『アイドリッシュセブン』のコラボレーションカフェ「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」の第2弾を開催いたします。
「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」第2弾として2026年2月17日～2026年4月5日まで開催する「Group Anniversary 2024」では記念日楽曲をイメージしたコラボメニューのほか、新規ビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売いたします。
また、各アイドルの誕生日より数日間、バースデードリンクの提供、誕生日を記念したグッズの販売や、バースデーブロマイドがもらえるプレゼントキャンペーンも実施いたしますので、あわせてチェックしてみてください！
■アニメイトカフェ開催概要
アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Group Anniversary 2024
開催期間：2026年2月17日～4月5日
開催場所：アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋
ご利用方法：全日程抽選予約制（Web受付）
■メニュー紹介（一部）
・MEDiUM/1,500円（税込）
・Twilight Troupe/900円（税込）
■メニュー注文特典
メニュー注文特典 コースター／Aグループ 全7種、Bグループ 全9種
メニューのご注文1点につき、お選びいただいたAまたはBグループの中から、ランダムで1枚プレゼントいたします。
△メニュー注文特典 コースター（上：Aグループ／下：Bグループ）
■オリジナルグッズ（一部）
トレーディングミニアクリルスタンド Group Anniversary 2024 ver.
発売日：2026年2月17日
価格：800円（税込）
種類：＜Aグループ＞全7種、＜Bグループ＞全9種
△トレーディングミニアクリルスタンド Group Anniversary 2024 ver.（上：Aグループ／下：Bグループ）
トレーディング CoLotta(R) Group Anniversary 2024 ver.
発売日：2026年2月17日
価格：900円（税込）
種類：＜Aグループ＞全7種、＜Bグループ＞全9種
△トレーディング CoLotta(R) Group Anniversary 2024 ver.（上：Aグループ／下：Bグループ）
■Gratte開催概要
アイドリッシュセブン Harmony Lounge Group Anniversary 2024×Gratte
開催期間：2026年2月17日～4月5日
開催場所：アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山
＜クッキー出張販売店＞アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋
メニュー：
＜グラッテ（絵柄全20種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全20種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
■バースデードリンク
開催期間：
バースデードリンク二階堂大和Harmony Lounge ver.
2026年2月14日～2月21日
バースデードリンク和泉三月Harmony Lounge ver.
2026年3月3日～3月9日
バースデードリンク御堂虎於Harmony Lounge ver.
2026年3月15日～3月21日
バースデードリンク四葉 環Harmony Lounge ver.
2026年4月1日～4月8日
※2026年2月16日、4月6日は店内メンテナンスのため、休業となります。
開催場所：
アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋（カフェ店内／テイクアウト）
価格：各900円（税込）
■バースデーブロマイドプレゼントキャンペーン
開催期間：
和泉三月 2026年3月3日～なくなり次第終了
御堂虎於 2026年3月15日～なくなり次第終了
四葉 環 2026年4月1日～なくなり次第終了
※「レインボーシティ編」で2/14より配布しているバースデーブロマイド・二階堂大和も、2/17より配布を再開いたします。（なくなり次第終了）
開催場所：
＜アニメイトカフェ＞
アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋（カフェ店内／テイクアウト）
＜Gratte＞
・Gratte開催店舗：
アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山
・クッキー出張販売店：
アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋
開催内容：
期間中、対象店舗にてご飲食、または商品のお会計2,000円（税込）ごとに、バースデーブロマイドを1枚プレゼント。
特典内容：バースデーブロマイド（和泉三月／御堂虎於／四葉 環）
■注意事項
※画像はイメージとなります。
※入場方法の詳細はアニメイトカフェ公式ホームページをご確認ください。
※開催日時・入場方法は変更する場合がございます。
※内容は予告なく変更・延期・中止となる場合がございます。
■権利表記
IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc.
■『アイドリッシュセブン』とは
仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたアイドル創出プロジェクトです。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通して幅広い展開を行っています。2025年8月20日にリリース10周年を迎えたアプリゲームは累計ダウンロード数700万を超えるほか、2026年5月22日～5月24日には、幕張メッセにて10周年のフィナーレを飾るイベント「アイナナEXPO 2026 “DECENNIUM”」を開催するなど、長く愛され続けています。