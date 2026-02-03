幻冬舎コミックス『ツンリゼ～ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん～』comicブーストで連載開始！

and factory株式会社

and factory株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：青木倫治）所属の作家が作画を担当し、株式会社幻冬舎コミックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石原正康）が制作したマンガ『ツンリゼ～ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん～』が2026年2月3日（火）にcomicブーストで連載が始まりました。

【作品のあらすじ】

とある学校の中庭で仲良さげに勉強をする、プラチナブロンドの青年とピンクブロンドの少女。

そんな2人に、凛とした声が届いた。「そこでいったい、何をしているのかしら？」

美しいハニーブロンドヘアを揺らしながらそう問うのは、プラチナブロンドの青年もとい、王太子ジークヴァルトの婚約者・リーゼロッテであった…。

ピンクブロンドの少女・庶民出身のフィーネへのあたりが強いと学園内でも噂のリーゼロッテ。

このままではまずい、と止めに入ろうとするジークヴァルトだったが、その瞬間。

「ツンが強い！ツンが強いぞリーゼロッテ！これはさすがにやりすぎかっ！？」

「リーゼロッテの今の言葉、単に『私もまぜてー』の意図なのでしょうが、婉曲すぎる物言いと日頃の尊大すぎる振る舞いとのせいで完全に誤解されてますね……」

これは…まさか伝説の「神の声」なのでは！？

本当は健気でかわいいツンデレ悪役令嬢の破滅フラグをぶった切るため、異世界と現代を股にかけたみんなの奮闘が始まる！

【掲載プラットフォーム】

・comicブースト

https://comic-boost.com/

【作品クレジット】

原作：恵ノ島すず

作画：今中千尋

キャラクター原案：えいひ

【and factoryについて】

and factoryは「日常に＆を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。

Webtoonスタジオでは協業制作をはじめ、委託制作、版面マンガ制作も行っております。下記サイトよりお問い合わせください。

https://webtoonservice.andfactory.co.jp/