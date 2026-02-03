アピリッツ、2/3(火)【HCD基礎検定 x WBCカレッジ】人間中心デザイン勉強会「HCD基礎検定合格体験記」を開催

株式会社アピリッツ

詳細・参加お申し込みページ

https://wbccollege20260203.peatix.com/

今回のテーマ 「合格体験記」

HCDの学習方法や自分の仕事への活かし方、自身の組織に浸透させるヒントを見つけられる勉強会です。過去二回オンラインで実施されていた「HCD基礎検定合格体験記」（LT大会）をオフラインで開催します。懇親会ではHCD基礎検定(HCD検(R)）受験を考える方と人間中心設計専門家への質問時間も多く用意していますので、お気軽に参加してください。

一緒に、気になることやモヤモヤをお話ししましょう！

こんな方におすすめ方におすすめ

ハッシュタグ

- HCD基礎検定(HCD検(R)）の受験を考えている方- HCD基礎検定(HCD検(R)）の受験を社内や組織に浸透させてい方- HCDの考え方を組織に導入したいと言う方- HCDを学び始めた方

#WBCカレッジ

気になったことなどどんどんつぶやいてください

HCD基礎検定(HCD検(R)）について

「DXの実現、デジタル製品・サービスの構築に必須の基礎知識・マインドセットとして、「人間中心デザイン（HCD）基礎知識体系」をベースとした検定試験制度です。

これからの時代の組織や社会の変革のために、幅広い領域（メーカー／サービス業／医療／教育／行政）、幅広い職種（企画／開発／設計／品質保証／調達／営業／サービス）の方々に、共通言語としてHCDの基礎知識とマインドを学ぶ機会をご提供し、活用していただくことを目標にしています。

（一般社団法人人間中心社会共創機構(https://hcs-cc.org/)）

次回HCD基礎検定（HCD検(R)）

- 2月5日（木） 申込締切（～18：00）- 2月9日（月） 事前学習システム資料開始- 2月28日（土） 検定試験実施（13：00～）

実施概要(https://hcs-cc.org/hcd/outline/)

詳細フライヤー(https://hcs-cc.org/wp-content/uploads/leaflet_202602.pdf)

WBCカレッジ とは

株式会社アピリッツが開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCamp⁻College」の総称です。

「学園化」をテーマに掲げるアピリッツでは、WBCカレッジを課外活動として開催し、受託開発のプロフェッショナルとしてのベストプラクティスを公開します！

Peatix「WBCカレッジ」(https://wbccollege.peatix.com/)