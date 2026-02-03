アピリッツ、2/4(水)【WBCカレッジ】TechGALA 2026オンライン感想戦★LT大会を開催。余韻を“次の一歩”に。刺さった学びと気づきの持ち寄る会（オンライン／入退場自由）

TechGALA 2026の余韻、まだ熱いうちに集まりませんか？

株式会社アピリッツ

印象に残ったセッション・出会った学び・刺さった一言・自分の中で生まれた決意、それらを短いLT（ライトニングトーク）で持ち寄って、参加者同士で背中を押し合う会です。

- 余韻や気づき、熱狂を共有して“次の一歩”に変える- 学びや決意を言語化して、ネクストアクションに接続する- もちろん、ただの感想でもOK（「よかった！」の共有大歓迎）

当日のスタイル（大事なこと）

こんな人におすすめ

LT登壇者を募集します（1分～10分）

- Zoom開催のフラットなLT大会です（登壇順は当日調整する可能性があります）- 入退場自由：途中参加・途中抜けOK- 飲食自由：ごはん食べながら・飲み物片手にOK- 耳専（聴くだけ）OK：発言なしでも歓迎「ちゃんと話せるか不安…」という方も、聴くだけで十分価値があります。気楽にどうぞ。- TechGALA 2026で刺さった学びがあった人- 余韻はあるけど、どう活かすか整理したい人- 「来週からこれやる」を決めて、宣言して走り出したい人- 参加できた範囲が限られていて、他の人の持ち帰りも知りたい人

この会は「素晴しい登壇」「正確なプレゼンテーション」ではなく、持ち帰りを共有し合う場です。

短くてOK、ラフでOK。スライドなしでもOKです。

LTテーマ例

「この一言が刺さった」「明日からこう変える（変えたい）」「現場で試すならこうする」「この視点が増えた／問いが立った」「最高だったポイント（ただの感想）」も歓迎！ネクストアクション宣言として使ってOK

「来週からこれやります」

「今月これに取り組みます」

など、自分へのコミットとして活用してもらって大丈夫です。

参加者みんなで背中を押します。

参加方法（Zoom）

当日は Zoom で実施します。

参加用URLは追って公開します。