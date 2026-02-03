【宝酒造】松竹梅「冷酒」1.8L紙パック 春夏期間限定新発売

宝ホールディングス株式会社

松竹梅「冷酒」1.8Lパック

宝酒造株式会社は、“松竹梅「冷酒」1.8L紙パック”を、2月24日（火）に春夏の期間限定にて全国で発売します。

“松竹梅「冷酒」1.8L紙パック”は、さっぱりした和食に合う、冷やしておいしい、すっきりやわらかな味わいが特長のお酒です。

日本酒本来の味わいを引き出す「黄麹」と、爽快な酸味が特徴のクエン酸を多く生成する「白麹」を使用。京都・伏見の名水「伏水」で仕込むことで、すっきりさとやわらかさの調和がとれた味わいに仕上げました。

パッケージは、白・青のツートンカラーで冷涼感を、切子の文様で上質な日本酒のイメージを演出しています。

当社は、“松竹梅「冷酒」1.8L紙パック”を期間限定で発売することで、春夏の日本酒需要喚起と、米の旨みが感じられる食中酒としてのおいしさをお届けする松竹梅ブランドの活性化を図るとともに、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。

■商品概要

商品名：松竹梅「冷酒」1.8L紙パック

品目：日本酒

酒質：日本酒度＋3／酸度1.0

アルコール分：13度以上14度未満

原材料：米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール

容量／容器：1.8L／紙パック

梱包：6本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：1,501円

発売地域：全国

発売日：2026年2月24日（火）