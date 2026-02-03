「進撃の巨人Brave Order」進撃ブレオダ「ブレオダ4周年前夜祭」を開催！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）は、アニメ『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作「進撃の巨人Brave Order」にて、2026年2月3日（火）より、ブレオダ4周年前夜祭を開催！本キャンペーンではログインで特別なガチャが無料で最大200連可能なキャンペーン等、お得なキャンペーンを多数開催！その他、最新情報はゲーム公式サイト・ゲーム公式X(旧Twitter)アカウントにて随時公開して行きますので、ぜひご覧ください。

ゲームアプリ「進撃の巨人Brave Order」公式サイト

https://shingeki-bo.enish.com/

■ブレオダ4周年前夜祭ガチャ開催！

2026年2月3日（火）より、ブレオダ4周年前夜祭ガチャを開催！ゲームにログインするだけで最大200連が無料！さらに、ミッション達成で★6キャラクターがもらえちゃう！

▼開催期間

2026/2/3(火)～2026/2/27(金)23:59 まで

■ブレオダ4周年前夜祭ログインボーナス開催！

2026年2月3日（火）より、ブレオダ4周年前夜祭ガチャがプレイ可能なガチャチケットが最大200回分獲得可能なログインボーナスを開催！

▼開催期間

2026/2/3(火) ～ 2026/2/27(金) 10:29まで

■ブレオダ4周年前夜祭ブースト開催！

2026年2月3日（火）より、曜日クエスト・鋼貨クエストの報酬が２倍＆曜日クエスト挑戦権チャージ料が半額となる前夜祭ブーストを開催！

▼開催期間

2026/2/3(火) ～ 2026/2/10(火) 10:29まで

■ブレオダ4周年前夜祭ミッション開催！

2026年2月3日（火）より、ミッションクリアで豪華報酬がGET可能なミッションを開催！

▼開催期間

2026/2/3(火) ～ 2026/2/9(月) 10:29まで

■ウォール・ローゼ防衛戦に謎の巨人摩虎羅が襲来！

2026年2月3日（火）より期間限定でウォール・ローゼ防衛戦に謎の巨人摩虎羅が襲来！仲間と力を合わせて豪華報酬を手に入れよう！

▼開催期間

2026/2/3(火) ～ 2026/2/10(火) 7:29まで

■「進撃の巨人 Brave Order」

本ゲームは、単行本世界累計発行部数1.2億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作です。『進撃の巨人』は、NHK総合にて2023年11月4日（土）に「進撃の巨人」The Final Season完結編（後編）が放送されました。

本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数のプレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かいます。本ゲームオリジナルの撮り下ろしボイスで、臨場感たっぷりな『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。

■『進撃の巨人』とは

単行本世界累計発行部数1.2億部突破。

巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。



■「進撃の巨人 Brave Order」概要

タイトル：進撃の巨人 Brave Order

ジャンル：多人数共闘型RPG

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1582769575

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekibo

ゲームアプリ公式WEBサイト：https://shingeki-bo.enish.com/

ゲームアプリ公式Twitterアカウント：https://twitter.com/shingeki_bo

対応OS：iOS / Android

著作権表記：(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地：東京都港区六本木6-1-20

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営