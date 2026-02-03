「Bitfan」にて、フリーアナウンサー・佐藤有里香のオフィシャルサイト兼ファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月3日（火）に佐藤有里香のオフィシャルサイト兼ファンクラブ「佐藤有里香 OFFICIAL SITE」（URL：https://sato-yurika.bitfan.id/ ）をリニューアルオープンしました。

佐藤有里香は宮城県仙台市出身、株式会社ザッキーファーム所属のフリーアナウンサーです。

2019年よりテレビ西日本へと入社。「酒とギャンブルをこよなく愛する」という自身のキャラクターを活かして同局の競馬中継番組「KEIBA BEAT」の司会をつとめたほか、YouTubeチャンネル「佐藤アナの大酒記」での福岡の街を舞台にした飲み歩きの発信など、従来の女子アナ像にとらわれない飾らない姿が人気を集めました。2026年1月末をもって7年間在籍したテレビ西日本を退社。拠点を東京へと移し、新たなステージへと踏み出します。

今回リニューアルオープンしたのは佐藤有里香のオフィシャルサイト兼ファンクラブです。

気になる今後の活動情報の取りまとめのほか、会員限定でのライブ配信も予定しています。当サイトの詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト兼ファンクラブ詳細】

■サイト名

佐藤有里香 OFFICIAL SITE

■URL

https://sato-yurika.bitfan.id/

■月額プラン会費

WEB入会：660円（税込）

アプリ入会：720円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple / Google決済」をご利用いただけます。

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

